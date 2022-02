Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, care administrează Teatrul de Balet, se bazează în mare parte pe banii primiți de la Primăria Sibiu. Bugetul de anul acesta este cu foarte puțin mai mare decât cel de anul trecut, asta în condițiile în care factura la gaz pe luna decembrie este de patru ori mai mare decât cea pe luna noiembrie.

Bugetul pe anul 2021 al Teatrului de Balet a fost de 5.651.000 lei, iar anul acesta suma trimisă spre aprobare Consiliului Local este de 5.805.000 lei. Sumele sunt foarte apropiate, dar ar putea fi insuficiente în acest an, sau măcar aproape de limită. Și asta din cauza facturilor la utilități care au venit de patru ori mai mari. Factura de gaz aferentă lunii decembrie a fost de 12.314,18 lei, iar cea pentru luna noiembrie de 3013,45 lei. În aceste condiții banii sunt împărțiți până la ultimul leu.

”Sperăm ca bugetul aferent anului 2022 să poată acoperi cheltuielile cu utilitățile. În cadrul instituției am luat măsuri încă din anul 2021 pentru reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale, iar urmare a adresei 1276/17.01.2022 transmisă de Instituția Prefectului Județului Sibiu, privind posibilitatea de a beneficia de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece, prin serviciul administrativ al instituției, am început demersurile recomandate în adresa menționată. E prematur să mă pronunț dacă ne vor ajunge banii sau nu, pentru utilități, dar vom depune toate eforturile necesare pentru a ne încadra în buget. În acest an avem programată o premieră și 27 de reprezentații de balet clasic, neoclasic și dans contemporan, dintre care cinci dedicate copiilor, la matineu. Nu avem în vedere reducerea numărului de spectacole, care este oricum unul mai mic decât în anii anteriori pandemiei”, spune Ovidiu Dragoman, Manager Casa de Cultură a Municipiului Sibiu – Teatrul de Balet Sibiu.