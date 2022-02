Cea mai virulentă variantă de HIV a fost descoperită în Olanda, potrivit cercetătorilor, care au declarat că aceasta oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care pot evolua virusuri precum cel care se află în spatele Covid-19.

Oamenii de ştiinţă de la Institutul Big Data al Universităţii Oxford, care au anunţat descoperirea împreună cu colegii olandezi în revista Science, au declarat că varianta VB nu reprezintă o ameninţare pentru sănătatea publică, deoarece terapia antiretrovirală folosită în mod curent pentru tratarea persoanelor cu HIV funcţionează eficient împotriva acesteia.

„Cel mai rău scenariu ar fi apariţia unei variante care combină virulenţa ridicată, transmisibilitatea ridicată şi rezistenţa la tratament”, a declarat Chris Wymant, autorul principal al studiului. „Varianta pe care am descoperit-o are doar primele două dintre aceste proprietăţi”, potrivit Financial Times.

Dar cercetătorii au declarat că descoperirea a fost un avertisment oportun, având în vedere dezbaterea privind modul în care Sars-Cov-2, virusul care provoacă Covid-19, este posibil să evolueze.

„O mulţime de oameni comentează că Sars-Cov-2 va evolua pentru a deveni mai blând, pentru că asta fac virusurile şi nu este în interesul virusului să ne omoare”, a spus Wymant. „Ceea ce ne trebuie cu adevărat sunt mai multe exemple de ceea ce fac virusurile în lumea reală – şi vedem că merge în ambele direcţii, devenind mai virulent şi mai puţin virulent. Aşa că nu ar trebui să se considere de la sine înţeles că Sars-Cov-2 va deveni pur şi simplu mai blând”.

Varianta VB a fost identificată la 17 persoane la sfârşitul anului 2018 în cadrul unui proiect internaţional numit Beehive, care monitorizează eşantioane de HIV din Europa şi Uganda. Deoarece 15 dintre aceste persoane proveneau din Olanda, echipa a analizat apoi datele de la 6.700 de persoane seropozitive şi a descoperit alte 92 de cazuri de infecţie cu VB în întreaga ţară, ceea ce a dus totalul naţiunii la 109.

„Probabil că mai sunt cel puţin câteva persoane în altă parte care nu au fost detectate încă”, a declarat Wymant. „Prin punerea la dispoziţie în mod deschis a secvenţei genetice a VB, le permitem cercetătorilor din alte ţări să verifice propriile date private”.

Analiza nu a arătat cum a apărut varianta VB, dar cercetătorii au considerat că este probabil să fi evoluat în cadrul unui individ care a suferit o infecţie cu HIV neobişnuit de lungă, deoarece analiza genetică nu a scos la iveală paşi intermediari în evoluţia virală. Acelaşi mecanism a fost propus pentru originea variantelor Sars-Cov-2, inclusiv Omicron.

Deşi VB s-a răspândit mai rapid decât alte variante în anii 2000, în prezent este în declin împreună cu HIV în ansamblu în Ţările de Jos. Cercetătorii au declarat că varianta a apărut în ciuda tratamentului larg răspândit pentru HIV, nu din cauza acestuia, deoarece tratamentul antiretroviral suprimă transmiterea.

Joel Wertheim, un virusolog evoluţionist de la Universitatea din California San Diego, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că HIV a devenit mai puţin virulent în Uganda şi mai virulent în SUA. Motivele biologice ale acestor schimbări sunt necunoscute.

„Pandemiile HIV şi Sars-Cov-2 arată cum virusurile pot şi vor evolua spre o virulenţă mai mare atunci când sunt favorizaţi de selecţia naturală”, a adăugat el.