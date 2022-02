Un sibian din localiatea Șmig, băut bine s-a urcat la volanul unui autoturism și a rupt un stâlp de pe marginea drumului din Șmig.

Evenimentul rutier s-a produs sâmbătă dimineață în localitatea Șmig, în jurul orei 02:30, pe Drumul Comunal 19, când șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a rupt un stâlp de beton din localitate.

”La data de 05.02.2022, in jurul orei 02:30, pe DC 19, în localitatea Șmig, un conducător auto a intrat cu mașina într-un stâlp. Conducătorul auto, un localnic în vârstă de 40 de ani, se afla sub influenta băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat.Șoferul a fost rănit în urma acestei coliziuni.” a declarat Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea sub influența alcoolului.