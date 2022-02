Locuitorii din Jina, Poiana Sibiului și Tilișca au primit o veste pe care o așteptau de multă vreme. Mai exact, a fost aprobată finanțarea rețelei de gaz.

Proiectul se numește “Înființare sistem de distribuție gaze naturale, racord și stație de reglare măsurare în localitățile Jina, Poiana Sibiului, Tilișca, Rod”, iar cererea a fost depusă Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și a obținut un punctaj de 71 de puncte. Valoarea eligibilă este de 48.876.986,06, din care 41.545.438,15 lei reprezintă fonduri europene.

Este un pas mare pentru comunitățile noastre și cred că este locul recunoașterii tuturor meritelor acelora care, de la inițiere și până astăzi, s-au implicat. Demersul, iar acesta e un fapt dovedit, a beneficiat încă de la început de sprijinul doamnei deputat Raluca Turcan, la acele momente vicepremier al Guvernului României. Au fost etape a căror parcurgere a necesitat dialog continuu și, de ce să nu recunoaștem, ajutor, iar doamna Turcan a fost omul care ne-a sprijinit și chiar însoțit atunci când a fost cazul.

Sâmbătă, proiectul are finanțarea aprobată fiindcă Guvernul și Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene au tratat cu seriozitate demersul nostru. Colegul nostru Cristian Roman, secretar de stat, și ministrul Dan Vîlceanu au urmărit derularea corectă a întregului proces la nivel național.

Despre proiect: acesta presupune înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în cele patru localități, în lungime totală de peste 65 de kilometri. Se are în vedere creșterea standardelor de viață a locuitorilor zonei prin racordarea a 3.300 de gospodării, precum și realizarea de racorduri individuale pentru fiecare imobil în parte, gospodării, 12 racorduri pentru instituțiile publice (școli, unități medicale).

”Suntem la începutul unui drum care va aduce în viața oamenilor din comunele noastre o alternativă modernă de confort. Am convingerea că vom parcurge, beneficiind de același sprijin ca și până acum, cu rapiditate etapele următoare (încheierea contractului de finanțare, organizarea procedurilor de licitație etc.) și că într-un orizont de un an și jumătate vom vedea rezultatele în teren.” a scris primarul din Jina, pe pagina de Facebook.