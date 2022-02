Două mașini s-au ciocnit duminică, pe Drumul Național 1 la Porumbacu de Jos. În urma acestui eveniment rutier, două persoane au ajuns la spital.

”Politiștii rutieri care se deplasat la fata locului au stabilit ca cele doua masini erau conduse spre Sibiu in momentul in care între ele s-a produs o coliziune. Intr-o mașina se afla doar conducătorul auto (un bărbat de 21 de ani, Alba) iar a doua un bărbat de 46 de ani și o femeie in vârsta de 35 de ani, ambii din Talmaciu. In acest moment traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un singur sens, dirijat de către politiștii rutieri. Politiștii rutieri sunt la fata locului si efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza si împrejurările in care s-a produs accidentul rutier.” a declarat Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

”ISU Sibiu a intervenit de urgență cu 2 echipaje SMURD dintre care unul cu medic și un echipaj de descarcerare. La fața locului au fost identificate 3 persoane, conștiente și neîncarcerate. Două persoane ( un bărbat și o femeie) au necesitat asistență medicală și au fost transportate la spital, bărbatul cu dureri lombare iar femeia cu dureri costale.” a mărturisit Alina Voina, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.