„Implementarea SIME la nivelul Poliției Române va asigura un real suport lucrătorilor de poliție cu atribuții în supravegherea persoanelor ce fac obiectul ordinelor de protecție, după cum urmează :

– Monitorizarea în timp real a persoanei supravegheate/protejate;

– Afișarea pe hartă a poziției persoanei supravegheate/protejate care poartă dispozitive de monitorizare;

– Posibilitatea construirii de zone pe hartă în formă de poligon și circulară, care să aibă caracteristica de zonă de incluziune (în care persoana supravegheată are permisiunea de a sta) și zonă de excludere (în care persoana supravegheată nu are permisiunea de a intra);

– Generarea de alerte : alertă de părăsire a imobilului, alertă de depăşire a perimetrului, alertă de apropiere (când persoana supravegheată se află aproape de persoana protejată, sub distanța prestabilită – n.r.), alertă de defecţiune, alertă sabotare dispozitiv, alertă de testare”, se explică în anunțul publicat în SEAP.

Procedura de dialog competitiv se va finaliza prin încheierea unui acord – cadru cu durata de 48 de luni de la semnarea de ambele părți.Achiziția include pe lângă sistemul informatic și maximum 15.000 de kituri de monitorizare.

Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică (SIME) reprezintă un ansamblu integrat de sisteme informatice dedicate, aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, precum şi de dispozitive electronice de supraveghere, destinat monitorizării electronice în cadrul unor proceduri judiciare şi execuțional penale. Sistemele informatice dedicate sunt următoarele : A. Sistemul informatic de creare a semnalărilor (SICS); B. Sistemul informatic de generare a alertelor (SIGA); C. Dispozitivele electronice de supraveghere : 15.000 kituri.