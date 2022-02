Traficul pe Calea Cisnădiei nu a fost niciodată ușor. Nici înainte de lucrări, nici în timpul lucrărilor și, după cum se pare, nici după reconfigurarea drumului județean din dreptul Cartierului Arhitecților. Dacă în trecut oamenii erau nemulțumiți din cauză că stăteau blocați în trafic minute bune în drumul lor spre Sibiu, acum majoritatea reclamă că sunt prea puține sensuri giratorii în zonă. Președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, spune că „s-a făcut tot ce s-a putut” și nu vor apărea noi giratorii.

În urma reconfigurării traficului pe Calea Cisnădiei s-au realizat trei sensuri giratorii. De atunci, din drumul județean nu se mai poate merge către blocurile din cartier virând la stânga. Șoferii nu se pot obișnui cu această reconfigurare și circulă așa cum le este mai comod. Doar că cei care încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulație riscă amenzi între 1.305 lei și 2.900 de lei. Tocmai de aceea, mulți șoferi care locuiesc în Cartierul Arhitecților au cerut, în repetate rânduri, amenajarea mai multor sensuri giratorii în drumul județean. Președintele CJ Sibiu spune că nu există o altă varianta mai bună decât cea la care s-a ajuns în prezent, astfel că nu se vor mai face giratorii noi aici.

„Am ajuns să facem această investiție pentru că 100% din cetățenii din Cartierul Arhitecților stăteau ore întregi în trafic la intrarea în Sibiu. De aici a rezultat nevoie fluidizării traficului în zonă. A fost o investiție covârșitoare, realizată din buget propriu și am considerat că trebuie să intervenim și să sprijinim locuitorii din Cartierul Arhitecților pentru un acces mai bun înspre Sibiu. Soluția pe care am identificat-o, în urma unor dezbateri publice la CJ, unde fiecare a venit cu propuneri, a fost cea care s-a materializat. Am luat în calcul propunerile oamenilor din Arhitecților, însă punerea în aplicare și proiectul final, pe lângă ce își doresc unii să se facă, trebuie să aibă în vedere și legislația care se aplică pe astfel de drumuri județene. Soluția tehnică față de specialiști a fost cea pe care o avem azi. S-au dorit însă 2, 3 sensuri giratorii, s-au analizat locații, dar din varii motive nu pot fi făcute. La momentul la care s-a făcut investiția erau o serie de construcții gata edificate pe ambele părți ale drumului. Unele sensuri giratorii erau amplasate unde erau locuri generoase. Cetățenii ar fi ieșit din curte direct în sensul giratoriu, un lucru imposibil de pus în practică. Rețeaua de curent ne-a creat anumite constrângeri. Unde am putut am intervenit pentru relocarea canalizării și alte lucruri aflate în subsolul străzii. Au fost extrem de costisitoare, fiind cea mai provocatoare investiție a Consiliului Județean. Soluția de acum este dată de specialiști cu respectarea legislației, configurației. Mai multe nu se pot face. La acest moment oamenii nu mai stau în trafic, circulația e fluidă, iar asta e cel mai important. Se va fluidiza când se va face și partea de peste pod, în dreptul benzinăriei. Lucrurile sunt mai bune. Mereu vor fi și nemulțumiri. Dar eu vă asigur că mai mult nu se putea face. Dacă se putea, făceam”, a declarat Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu.

CITEȘTE ȘI: Cum circulă șoferii pe Calea Cisnădiei – Majoritatea fac stânga pe linie continuă