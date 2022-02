Sibiul va fi legat de localitățile vecine prin intermediul pistelor de biciclete. Consiliul Județean alocă din bugetul de anul acesta aproape 2 milioane de lei.

Consiliul Județean Sibiu are trei proiecte noi în acest an, pentru a susține mobilitatea și transportul verde. Se vor amenaja mai mulți kilometri de piste de bicicletă. Una dintre piste va lega Sibiul de Rășinari cu o investiție de 1.000.000 de lei. De asemenea, CJ își propune să construiască o pistă și între Sibiu și Cisnădioara cu 300.000 de lei. Pe listă se află și pista dintre Sibiu și Ocna Sibiului, a cărei construire va costa 300.000 de lei. Totodată, se va construi o pistă de biciclete și pe traseul Sibiu – Poplaca – Orlat – Cristian, investiția având o valoare totală de 300.000 lei.

„La Sibiu – Rășinari avem actualizare SF și parte din investiție. Este pista pe care intenționăm să o finalizăm în acest an. Mai avem Sibiu – Cisnădioara propusă în acest an, Sibiu – Ocna Sibiului, unde în sfârșit UAT-urile pe teritoriul cărora trece această pistă au început să-și întabuleze drumul de exploatare, pe marginea căruia se va face această pistă și Sibiu – Poplaca – Orlat – Cristian. Am urmărit când am propus ca și priorități pentru acest an aceste piste în primul rând ca să deservească nevoilor de mobilitate, dar bineînțeles și de turism. A fost nevoie de mobilitate înspre Sibiu dinspre aceste zone tot din perspectiva unui transport verde”, a precizat Daniela Câmpean, în cadrul unei conferințe de presă pentru prezentarea bugetului din 2022.

Potrivit președintei CJ Sibiu, pista dintre Avrig și Mârșa este în curs de executare și ar urma să fie finalizată în acest an.