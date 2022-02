”Nana, aș vrea să aducem în tabăra copii care nu-și permit financiar să vină la ski dar și-ar dori mult asta!” Cam așa a început conversația cu Iulia Stoica, unul dintre instructorii școlii Ski4Fun de la Arena Platoș care a venit către Crucea Roşie Sibiu cu inițiativa de a oferi o tabără de ski copiilor provenind din familii vulnerabile, copii buni la învățătură dar pentru care părinții nu ar putea suporta asemenea costuri. Vorbim de o sumă de aproximativ 1.500 ron/persoană.

Lucrurile s-au legat pentru că Crucea Roşie Sibiu inaugurat anul trecut două centre educaționale în Gușterița (Școala Gimnazială nr 11) și în Terezian (Școala Gimnazială nr 18) printr-un proiect finanțat de Primăria Municipiului Sibiu. Au fost selectaţi câte 5 copii din fiecare centru și apoi cu ajutorul mai multor parteneri care au sprijint acest proiect s-a putut face activitatea.

„Recunosc că pe unii dintre ei nu îi cunosc personal dar după ce le-am povestit telefonic ce plan avem, ne-au susținut cu tot ce a fost nevoie: multumim Miron Pavel de la Decathlon ca ne-ai imbracat copii cu super costume de ski. Multumim Simona Mesea de la Gastro Bistro To Go ca ne asigurati pranzul delicios pentru cei mici. Si nu in ultimul rând, multumim cel mai mult scolii Ski 4Fun care ne asigură transporul, instructajul si echipamentele de ski pentru cei 10 copilași.”, transmite Raluca Morar, directorul de la Crucea roşie filiala Sibiu.

Tabără a demarat azi și se va desfășura în fiecare zi până vineri, 11 februarie, la Arena Platoș.