Marţi vor fi anunţate nominalizările pentru cea de-a 94-a ediţie a premiilor Oscar. Nominalizările au loc un pic mai târziu decât de obicei. Pentru a face loc Jocurilor Olimpice, premiile Oscar vor avea loc pe 27 martie.

Pentru al doilea an consecutiv, Oscarurile se vor desfăşura în regim de pandemie. Complexul industrial de petreceri, gale şi mici statuete de aur cunoscut sub numele de „sezonul premiilor” a devenit din nou în mare parte virtual, răpind sezonului o parte din zbuciumul său obişnuit. Actul de deschidere tipic al Oscarurilor, Globurile de Aur, a fost mult redus şi netelevizat în acest an.

Dar nominalizările la Oscar, care vor fi anunţate marţi, de către prezentatoarele Tracee Ellis Ross şi Leslie Jordan, vor încerca să acapareze din nou lumina reflectoarelor după un an de schimbări profunde pentru industrie şi o redresare încă nefinalizată pentru cinematografe.

Nominalizările vor fi transmise în direct pe Oscar.com, Oscars.org şi pe conturile de socializare ale academiei, scrie AP.

Dar acestea nu sunt nici pe departe singurele obstacole cu care se confruntă Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

Premiile Oscar de anul trecut, care au avut loc la sfârşitul lunii aprilie la Union Station, şi nu la Teatrul Dolby, locul obişnuit al Oscarurilor, a scăzut la un minim istoric de 9,85 milioane de telespectatori.

Poate lista de nominalizări de marţi să oprească valul? Printre filmele care se aşteaptă să aibă succes se numără „Dune”, filmul epic SF al lui Denis Villeneuve, „Belfast”, povestea autobiografică a lui Kenneth Branagh despre maturitate şi „The Power of the Dog”, westernul gotic al lui Jane Campion.