Bugetul Local al Cisnădiei a fost votat în forma propusă, și fără modificări. Demn de semnalat este faptul că toate amendamentele propuse de USR au fost respinse „în bloc”, fără consultări pe marginea lor.

Se pare că mărul discordiei a fost reprezentat de mai multe dintre propunerile administrației. Printre acestea enumerăm: modernizarea rețelei de iluminat de pe strada Măgurii, căreia i-a fost alocat un buget de 5 milioane de lei. USR a solicitat realizarea acestui proiect din fonduri europene, respectiv programul PNRR, deoarece consumă o parte importantă a bugetului de investiții pe anul 2022.

O altă propunere a administrației locale care a stârnit vâlvă în rândul consilierilor locali a fost direcționarea sumei de 1 milion de lei din bugetul local către echipa de handbal. USR s-a opus, solicitând redirecționarea sumei către alte proiecte.

Printre acestea se numără: grădiniță în Cartierul Arhitecților – Execuție – începere lucrări; amenajarea străzilor din Cisnădie neincluse în proiectul Apă-Canal; extinderea rețelei de apă și canalizare în Cisnădioara; amenajare drum colector între străzile Liviu Ciulei și Duiliu Marcu; montare sistem de supraveghere video zona Gării; montare sistem de supraveghere video în Cisnădioara.

„Amendamentele propuse NU au trecut de votul majorității din Consiliul Local Cisnădie fiind respinse ‘în bloc’, fără consultări pe marginea lor, ceea ce arată foarte clar că bugetul era deja împărțit după placul majorității. Bugetul Local a trecut, dar fără voturile USR. Deși amendamentele noastre ar fi putut corecta o parte din problemele bugetului pe anul 2022, nu am fi putut accepta următoarele:

-Toate investițiile sunt făcute din venituri proprii în detrimentul accesării de fonduri europene;

– Bugetul echipei de handbal a crescut cu 10% comparativ cu 2021, la 5,5 milioane lei

-O parte din proiectele promise anul trecut (datorită cărora noi am votat bugetul pentru 2021) nu au fost realizate, precum: pubele SMART în cartierul Arhitecților, igienizarea zonei Gării, amenajarea străzilor Nicolae Porumbescu și Petre Antonescu, etc;

– Lipsă de viziune și impredictibilitatea. Nu există nici un plan pe termen lung pentru investițiile mari astfel încât să existe alte variante de finanțare astfel încât să poată fi luate în calcul și variante alternative de finanțare care să nu pună presiune pe bugetul local.

Decizia noastră de a vota împotriva bugetului în forma propusă de majoritate nu înseamnă împotrivirea față de secțiuni din buget cu adevărat utile comunității cisnădiene, ci față de împărțirea disproporționată și excluderea atâtor aspecte care ar fi putut fi soluționate.” se menționează USR PLUS Cisnădie pe pagina oficială.

Proiect nou pentru Cartierul Arhitecților

Printre proiectele votate pentru Cartierul Arhitecților se numără amenajarea drumului colector DJ 106C segment Ciulei – Virgil Ispas, în valoare de 500 mii lei.

„Dat fiind că odată cu modernizarea DJ 106C numărul de giratorii este complet insuficient și locuitorii zonei sunt nevoiți să facă ocoluri mari (până la 2 km) se impune realizarea drumului colector între zonele Liviu Ciulei și Virgil Ispas, de circa 280 ml. El va oferi acces mult mai bun pentru întreaga zonă de blocuri a cartierului, direct din giratoriul de la Liviu Ciulei.Drumul colector va continua actualul drum de acces din parcarea blocurilor adiacente străzii Liviu Ciulei (unde nu există spațiul necesar pentru a crea un drum colector separat si prin urmare vom avea un singur sens de mers, către Virgil Ispas), continuă prin zona Mândra și apoi până la Strada Virgil Ispas. Având în vedere că PUG în vigoare prevede deja acest drum colector prin zona neconstruită dintre Mândra și strada Nicu Alifanti se recomandă efectuarea diligențelor necesare pe lângă proprietarii acestor parcele nedezvoltate pentru a ceda benevol porțiunile de teren necesare. În caz contrar se va realiza achiziție sau expropriere (bugetarea include aceste costuri).” se menționează în expunerea de motive.

