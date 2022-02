În plus, comunitatea poate găsi mai multe informaţii despre categoriile de conţinut neeligibile pentru recomandare în feedurile For You. Fiecare membru al comunităţii TikTok va fi notificat să citească regulile actualizate atunci când deschid aplicaţia în săptămânile următoare.

”Continuăm să ne extindem sistemul care detectează şi elimină anumite categorii de încălcări ale politicilor la încărcarea videoclipurilor pe platformă – inclusiv nuditatea adulţilor şi activităţile sexuale, siguranţa minorilor, activităţile ilegale şi bunurile reglementate. În consecinţă, volumul eliminărilor automate a crescut, ceea ce îmbunătăţeşte siguranţa generală a platformei noastre şi permite echipei noastre să se concentreze mai mult timp pe revizuirea conţinutului contextual sau nuanţat, cum ar fi discursul instigator la ură, bullying-ul, hărţuirea şi dezinformarea. TikTok consolidează recurent măsurile de protecţie, astfel încât să poată continua să aducă oamenii împreună pentru a crea, a se conecta şi a se bucură pe termen lung de divertisment alături de comunitate”, se mai menţionează în comunicat.