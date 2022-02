Un grup de tineri din Sibiu s-au mobilizat în speranța că îi vor aduce zâmbetul pe buze Biancăi, fata din Iași care este nevoită să mergă 26 de km pe jos până la școală.

Cazul Biancăi a fost mediatizat în ultima perioadă, fapt ce a motivat foarte multe persoane să nu rămână pasive la situația greu de imaginat a fetei, care trăiește împreună cu familia ei din bursa socială și alocație. Bianca Michiu are 16 ani și este elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Vlădeni, Profilul Textile. Aceasta lociuiește în comuna Șipote, județui Iași, fiind nevoită să pacurgă câte 26 de kilometri pe jos pentru a merge la şcoală, atunci când nu îşi permite cei 20 de lei, necesari ca să plătească biletul la autobuz. Bianca locuieşte alături de mama ei, care suferă de ciroză hepatică, şi tatăl Sebastian Michiu care aduce venituri muncind cu ziua prin sat. Doar în ultima lună a mers pe jos de 4 ori, dus-întors. Bianca visează să devină croitoreasă, dar spune că nu are așteptări prea mari, dar nu vrea să renunțe la școală, deoarece știe că doar așa va reuși în viață. Colegii şi profesorii cunosc situaţia fetei şi o ajută atunci când pot. Familia Michiu are un venit lunar de aproximativ 600 de lei, ce reprezintă bursa socială a fetei şi alocaţia acesteia.

Impresionați de ambiția de care dă dovadă Bianca, nici tinerii sibieni nu au rămas pasivi, aceștia au pregătit mai multe colete cu haine, rechizite, dar și o sumă de bani, pe care le vor trimite Biancăi pentru a o ajuta să treacă mai ușor de momentele grele.

„M-a emoționat Bianca, am văzut știrea la TV și am știut că trebuie să o ajut cumva, deși nu am nici eu venituri prea mari, fiind studentă. Am făcut rost de numărul fetei, am vorbit cu ea și am aflat de ce are nevoie, apoi am lansat în social-media o provocare prin care propuneam prietenilor din Sibiu să doneze orice le este la îndemână pentru Bianca. Spre surprinderea mea, impactul postării a fost mult mai mare decât mă așteptam, am primit zeci de mesaje, oamenii vor să doneze, majoritatea haine și bani. La un moment dat am realizat că erau atât de multe colete încât mi-ar fi fost foarte greu să le trimit singură pe toate, așa că am rugat pe cineva să mă ajute. Mă voi ocupa personal de trimiterea coletelor după ce le voi primi pe toate. Sunt mândră de comunitatea sibiană” a declarat tânăra care a avut inițiativa de a o ajuta pe Bianca.

Alături de colete, tinerii i-au transmis Biancăi și un mesaj de încurajare: „ Dragă Bianca, știm că ceea ce putem face noi pentru tine este puțin în comparație cu nevoile tale, dar sperăm că ți-am adus zâmbetul pe buze măcar astăzi. Îți dorim mult succes în tot ce-ți propui. Cu drag, un grup de tineri din Sibiu!”.

Articol scris de Andreea Avram