Referatul cu propunerea de arestare preventivă a celor 4 suspecţi acuzaţi de DIICOT Constanţa că aveau o fabrică cladestină de ţigări într-o comună din Hundeoara conţine detalii similare serialului Breaking Bad de pe Netflix.

Fabrica era amplasată în subsolul unei hale dintr-un parc de dezmembrări auto, potrivit procurorilor. Intrarea în fabrică se făcea printr-o fantă mascată cu o centrală dezafectată de greutate mare, înăuntru erau utilaje profesionale evaluate la 500.000 de euro, utilizate de ucraineni special pregătiţi pentru astfel de operațiuni.

Fabrica clandestină era racordată ilegal la curent, avea sistem de venilaţie, iluminat cu neoane, ruter de internet, compresor, aer condiționat portabil, sursă de apă, ceas de perete. Totul era înconjurat cu 35 de camere de supraveghere.

„Intrarea în subteran unde se află montată fabrica este blocată cu o centrală termică de culoare galbenă având o greutate mare, care este mutată prin acționarea unor perne de aer de la o distanță de 50 de metri după care este împinsă cu niște roți ajutătoare. Centrala este așezată pe gura de acces în subteran”, se arată în referatul DIICOT.

„Prin deschizătura existentă în pardoseală, se făcea accesul sub garaj pe o scară cu schelet metalic, prevăzută cu 6 trepte și un podium în partea de jos. Sub garaj a fost identificată o încăpere de formă pătrată, cu dimensiuni de 4,80 metri x 5,80 metri și înălțime 2,20 metri, în partea stângă existând un hol care se întinde pe sub hala construită la nivelul solului în dreapta garajului privind din față.

Acest hol avea dimensiunea de 17,5 metri lungime x 2 metri lățime, cu o înălțime aproximativ identică cu cea a primei încăperi.

Ambele încăperi sunt dotate cu instalații de ventilare, astfel: prima încăpere este prevăzută cu 3 guri de absorbire, cu ventilatoare, iar a doua încăpere cu o singură instalație de ventilare”, au descris procurorii fabrica cladestină de ţigarete.

„Cele două încăperi erau prevăzute cu iluminat cu neoane, de culoare albă, ruter de internet, compresor, aer condiționat portabil, sursă de apă, ceas de perete, relatează G4Media.

În prima încăpere descrisă mai sus, au fost identificate două utilaje, astfel:

În partea dreaptă a încăperii, în apropierea scării de acces, un utilaj pentru aranjarea țigaretelor și împachetarea acestora, procedură pornind de la un rezervor de țigarete în care se aflau pregătite pentru a intra pe circuitul de împachetare un număr de aproximativ 3.000 de țigarete (…).

În partea stângă a încăperii, un utilaj pentru tragerea în tub a țigaretelor, respectiv o linie de producție, care pornea de la un malaxor, continua cu o linie de tragere a tutunului în tubul țigaretei, aplicarea filtrului, aplicarea foiței cu denumirea ,,…” peste filtru, respectiv debitarea țigaretelor la dimensiunea standard.

Utilajul era prevăzut cu malaxorul în care se introduce tutunul vrac, mărunțit, un rezervor de filtre, un tambur pentru foița cu denumirea produsului ,,….” și un banc unde rezultă produsul final, țigareta în forma finală. Utilajul era acționat de mai multe mecanisme automate, care asigura în mod automat fluxul de producție”, au arătat procurorii.

Traficanţii cumpăraseră 6,5 tone de tutun, carton imprimat cu sigla unui comerciant cunoscut, foițe de plastic, foițe de hârtie și filtre cu intenția de a fabrica ilegal 500.000 de pachete de țigări cu valoare de piaţă de 750.000 de euro.

Traficanţii aduseseră ucraineni şi basarabeni pregătiţi să manipuleze utilajele de făcut ţigări. „Inculpatul …..s-a ocupat cu aducerea de cetățeni din Ucraina și Republica Moldova, pentru a fi folosiți în procesul de producție al țigaretelor contrafăcute, fiind cunoscut faptul că cetățenii din aceste state sunt cunoscători în folosirea utilajelor de producere de țigări contrafăcut”, arată DIICOT.

Potrivit referatului DIICOT, inculpaţii sunt recidivişti condamnați şi în trecut pentru contrabandă cu țigări. Unul dintre ei a fost poliţist de frontieră. Un altul nu a fost găsit şi a fost dat în urmărire generală.