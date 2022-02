Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur ⁦ @FBAuvergne ⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB

Incendiul a pornit miercuri dimineață, în jurul orei loale 10, la clădiriea tipografiei Banque de France, de la distanţă putându-se observa un fum gros. Pompierii de la fața locului au descris incendiul drept „violent” . Bulevardul Duclaux care trece de-a lungul amplasamentului dintre Chamalières și Clermont-Ferrand a fost închis circulației, scrie France Bleu, preluat de observatornews.ro.

Płonie fabryka (drukarnia) Banku Centralnego Francji (Chamalières) . Wstępne ustalenia mówią o 24 rannych. Nie ustalono jeszcze czy spłonęły jakieś pieniądze.

