Scandalurile par să fie la ordinea zilei la Sibiu. După ce zilele trecute un tânăr din Cisnădie (DETALII ȘI VIDEO AICI), un alt incident similar s-a petrecut luni pe strada Școala de Înot.

Un bărbat a fost agresat în fața magazinul Simpa de pe Școala de Înot. Poliția a confirmat incidentul. Omul a fost înjunghiat de patru agresori, care mai apoi au dispărut de la fața locului.

”La data de 7.02.2022, in jurul orei 20:40, IPJ Sibiu a fost sesizat prin apel 112 despre faptul ca o persoana de sex masculin a fost agresată in fata unui magazin situat pe str. Școala de Înot din municipiul Sibiu. Victima, un bărbat in vârsta de 30 de ani, sibian, ar fi fost agresat cu un obiect tăietor înțepător în momentul în care a ieșit din respectivul magazin, iar cei trei presupuși autori, necunoscuți, au părăsit imediat zona”, au explicat cei de la IPJ Sibiu, pentru Ora de Sibiu.

O echipă complexă de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sibiu – Biroul Investigații Criminale desfășoară în continuare cercetări în vederea identificării și depistării celor 3 persoane de sex masculin.

Cercetările sunt desfășurate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. foto: arhivă