Barna îl face laș pe Cioloș: “Cel mai uşor este să abandonezi”.

Fostul lider USR Dan Barna l-a criticat pe Dacian Cioloş pentru demisia din funcţia de preşedinte al partidului după patru luni de la congres: „Cel mai uşor este să abandonezi. Dacă toţi plecăm acasă şi ne dăm bătuţi, rămânem cu PSD şi PNL.

„Cel mai uşor este să abandonezi. Asta se întâmplă, adică sunt oameni, din păcate, nu foarte mulţi care au venit în acest proiect şi la prima dificultate de a-şi convinge colegii au decis să plece pentru că nu e cum au vrut”, spune la Europa FM Dan Barna, întrebat de un ascultător de ce mai mulţi lideri, inclusiv Dacian Cioloş, au demisionat din partid sau din funcţiile deţinute.

„Dacă reuşeşti să îi inspiri pe oameni, să-i convingi să vină alături de tine, toate iniţiativele devin realitate. Dacă mergi într-o logică în care spui ori ca mine ori plec acasă, lucrul acesta nu are cum să se întâmple, pentru că despre asta e politica altfel pe care USR o face şi o propune României şi cea care ne-a adus succesele pe care le-am avut, atâtea câte au fost, zic eu importante, de a lungul acestor ani. Deci e foarte uşor să abandonezi, foarte uşor, să vii să stai o lună, 2, 3, 4 şi să spui <nu am găsit eu ce voiam să fac, plec>… Dacă toţi am abandona… (…) Dacă toţi plecăm acasă şi ne dăm bătuţi, rămânem cu PSD şi PNL şi cu Georgică de la galerie”, adaugă Barna.

Vicepreşedintele USR apreciază că preşedintele interimar al formaţiunii, Cătălin Drulă, poate coagula cele două tabere, USR şi PLUS.

sursa – Mediafax