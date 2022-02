Traficul pe Valea Oltului este deviat în localitatea Călimăneşti. Asta după ce în urma vântului puternic un arbore a căzut pe o casă şi pune în pericol circulaţia maşinilor în zonă.

„DN7 km193+950m, localitatea Calimanesti, in urma fenomenelor metorologice(cod galben de vânt) din ziua de 08.02.2022 un arbore a căzut pe o locuința proprietate privată, prezentând pericol pentru siguranţa rutiera, pietonala cat si a rețelei electrice, arborele fiind situat in imediata apropiere a DN7.

S-a luat legatura cu SDN, iar pentru îndepărtarea acestui arbore in condiții de calamitate, in ziua de 10.02.2022 se va interveni cu o macara de mare tonaj, care implica blocarea totala a traficului rutier pentru o perioada de aproximativ o ora si jumatate, in intervalul orar 08.30-10.00.

Pe perioada executarii lucrarii, traficul rutier va fi deviat pe DN7CC, cu sprijinul Politiei Calimanesti, Politiei locale Calimanesti si SDN Valcea.”, a transmis IPJ Vâlcea.