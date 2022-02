O parte dintre angajații Prefecturii din Sibiu, au ieșit joi dimineață în curtea interioară a instituției ca să protesteze. Oamenii au afișat mai multe mesaje, ca formă de protest la faptul că au salarii mai mici decât angajații din alte instituții publice.

Aproximativ douăzeci de angajați ai prefecturii din Sibiu, au protestat în liniște, joi dimineață, în curtea interioară a instituției de pe Șaguna.

Oamenii au venit cu pancarte cu mai multe mesaje prin care și-au exprimat nemulțumirile legate de legea salarizării.

”Ne aflăm aici pentru a atrage atenția asupra salarizării deficitare și neechitabile a salariaților din instituțiile Prefectului. Nu ne-am fi dorit această formă de protest. Noi am încercat în ultimii ai, respectiv din decembrie 2019, să atragem atenția asupra acestei chestiuni la nivel central. Am trimis memorii instituțiilor abilitate în acest sens, dar rezultatele sunt ca și inexistente. Un salariat din instituția Prefectului are un salariu considerabil mai mic decât unul din Consiliul Județean, primării, etc, a căror activitate este net inferioară ca volum de muncă, asumarea răspunderii, etc. Dorim modificarea legii salarizării”, a spus în direct pe Ora de Sibiu, Raluca Belei, reprezentantă a protestatarilor din Prefectura Sibiu.



Angajații din administrația publică cer aplicarea, de îndată, ȋn integralitatea ei, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – revocarea măsurii de îngheţare a salariilor/veniturilor ȋn sectorul bugetar pentru anul 2022, inclusiv indemnizaţiile demnitarilor din administraţia publică locală și modificarea Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 în ceea ce priveşte raportarea totalităţii veniturilor salariaţilor din administraţia publică locală la indemnizaţia viceprimarilor/vicepreşedinţilor consiliilor judeţene. În acest sens, ei cer discuţii şi negocieri fie pentru înlocuirea sintagmei „venituri” cu ,,salariul de bază/încadrare”, fie excluderea unor categorii de drepturi salariale de la limita impusă: indemnizaţia de hrană, indemnizaţia de vacanţă/vouchere de vacanţă, majorări salariale fonduri europene, spor condiţii de muncă.