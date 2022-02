Vicepreşedintele USR, deputatul de Sibiu, Dan Barna, a apreciat protestul de pe Facebook al colegilor săi de filială şi a oferit bomboane, vineri, jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă, ca simbol că nu îşi doreşte scandaluri în partid.

După ce în urmă cu o săptămână filiala USR Sibiu a afişat pe Facebook o fotografie cu două personaje de animaţie care se ceartă pe un vas plin de bomboane, cu mesajul #stopscandal, Dan Barna a spus că „USR împarte cu presa şi comunitatea şi reuşitele şi certurile.”

„Legat de protestul cu bomboane, mă gândeam că nu am cum să scap de întrebarea asta la Sibiu, am adus un bol cu bomboane, care sunt bicromatice. Calitatea principală şi forţa acestui partid stă exact în capacitatea de a putea să râdem atunci când e cazul. Faptul că ai mei colegi din Sibiu au găsit o metodă inedită şi creativă, care mi s-a părut foarte simpatică, pentru a transmite o percepţie şi o emoţie, mi s-a părut un lucru foarte bun. Autoironia, umorul sunt componente ale spiritului, USR Sibiu are spirit. Vă servesc şi pe voi, mănânc şi eu din aceste bomboane, pentru a arăta că şi reuşitele şi certurile USR le împarte cu presa şi cu comunitatea, de aceea am venit cu aceste bomboane aici”, a declarat Dan Barna, vineri, în conferinţa de presă, transmite AGERPRES.

Fostul lider al USR, actual vicepreşedinte, nu crede că demisia lui Dacian Cioloş din fruntea partidului va duce la ruperea formaţiunii.

„Demisia unui preşedinte ales în urmă cu patru luni a creat emoţii şi o stare de tensiune firească şi normală, pentru că sunt oameni cărora le pasă de proiect şi e normal să fie aşa. Ar fi fost straniu să nu existe această stare, dar sunt foarte convins că nu numai în Sibiu, dar şi în celelalte filiale, riscul să ne rupem sau să ne împrăştiem este nesemnificativ. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Am încredere în colegii mei”, a arătat Dan Barna.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=689395552423026