Unul dintre elementele de baza ale oricarui dispozitiv termic este cosul de fum si, prin urmare, necesita o informare corespunzatoare cu privire la specificatiile si calitatea pe care o prezinta atunci cand iei decizia achizitionarii unui model, precum si cu privire la procesul de montare si mentenanta.

Ce determina importanta cosului?

De la procesul optim de functionare a sistemului de incalzire, si pana la siguranta familiei si integritatea caminului tau, toate sunt strans legate de calitatea si montajul corect al cosului de fum. Drept urmare, majoritatea incendiilor sunt declansate in urma amplasarii unor cosuri necorespunzatoare, improvizate sau care prezinta riscuri.

Desigur, sursa termica joaca si ea un rol destul de esential (cum ar fi soba giurgiu, semineul sau centrala pe lemne) si este de preferat alegerea unui produs calitativ insa, in cele din urma, cosul de fum este cel care dicteaza performanta si siguranta cu privire la locuinta ta.

Asadar, in continuare vei avea parte de o prezentare cronologica si bazata pe gradul de importanta al aspectelor pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand optezi pentru cel mai eficient cos de fum pentru familia si caminul tau. Vei primi raspunsul la cele mai des intalnite 12 intrebari pe care ar trebuie sa si le puna orice client inainte de a achizitiona un cos de fum profesional:

Ce tip de otel inoxidabil este folosit in proiectarea cosului de fum?

Cu totii ne dorim ca atunci cand alegem un produs, sa avem parte de calitate si durabilitate pe o perioada cat mai lunga de timp si fara sa intampinam surprize neplacute, iar pentru asta e esential ca sistemul de cos de fum sa fie fabricat din otel inoxidabil, sa dispuna de o grosime generoasa iar, cel mai important, sa aflii tipul de inox utilizat in proiectarea sa. Exista o gama generoasa de tipuri de inox, redate de felul compozitiei pe care o prezinta, si care pot fi influentate de cantitatea de nichel sau carbon folosita. Tipul de inox utilizat in domeniul alimentar este cu totul diferit de cel utilizat in domeniul industrial!

Felul materialului folosit intrece deci, ca si grad de importanta, chiar si grosimea materialului. In general, inoxul regasit in partea interioara a cosului de fum trebuie sa faca fata unor temperaturi inalte de lucru si diversilor acizi care-i pot dauna. Astfel, cel mai utilizat material pentru interiorul surselor pe carbuni, lemne sau ulei, este cel de tip 316L (140114), si care prezinta denumirea ,,acid resistant steel”. Prin urmare, majoritatea producatorilor utilizeaza tipuri diferite de inox pentru interiorul si exteriorul cosului de fum, tocmai din acest motiv.

Importanta mare a canalului interor al cosului de fum este data de faptul ca acesta trebuie sa prezinte o durabilitate crescuta la coroziune si intemperii, sa tina la distanta acizii din combustibili si sa faca fata temperaturilor foarte inalte de lucru, fara a-si modifica proprietatile! Un alt tip de inox recomandat in arderea combustibilului solid fara conservare se regaseste sub denumirea: heat resistant steel (1.4828). Asadar, 316L ramane tipul de material cel mai adesea utilizat si recomandat in constructia cosurilor de fum din inox!

Fara indoiala, materialul folosit in proiectarea cosului de fum reprezinta unul dintre aspectele esentiale in alegerea produsului potrivit, din moment ce-i determina rezistenta in timp, dar si siguranta in utilizare!

Prezinta certificare?

Daca iti doresti sa ai convingerea inca din momentul achizitiei ca ai ales un produs profesional si sigur, fara a pierde din vedere cele mai esentiale aspecte, trebuie mai intai sa te asiguri ca sistemul de cos de fum ales este certificat!

Nu te baza niciodata pe ceea ce auzi, pe recomandari venite de la oameni fara experienta in domeniu sau pe cosuri de fum proiectate in garaj sau improvizate. Indiferent de cat de convingator pare, nu te lasa indus in eroare si pune siguranta familiei si integritatea caminului tau pe primul loc!

Pentru a stii cum sa te ghidezi in alegerea unui cos de fum sigur si certificat, trebuie sa ai in vedere un lucru extrem de important, si anume faptul ca pentru a putea fi scos pe piata, un produs trebuie sa completeze cu brio diverse teste si sa fie supus unor controale si conditii, fapt ce il incadreaza in niste normative. Astfel, daca producatorul de la care alegi sa achizitionezi cosul de fum iti poate prezenta un astfel de certificat de conformitate si functionare, ai siguranta ca produsul este testat si ca respecta standardele europene in domeniu pentru seminee pe lemne timisoara, sobe sau centrale pe peleti!

Dispune de certificat pentru sursa mea termica?

Calitatea si felul materialelor care intra in fabricarea cosurilor de fum determina modul in care sunt certificate si clasificate, tinandu-se cont de sursa termica la care urmeaza sa fie racordate, precum si de tipul combustibilului utilizat. Asadar, nu poti achizitiona un cos de fum certificat pentru peleti sau gaz, pentru a-l racorda la o centrala pe lemne sau la un semineu clasic!

Nu este indicat sa scapi din vedere acest aspect si sa alegi un cos de fum care nu este certificat pentru un anumit tip de combustibil, chiar daca majoritatea producatorilor au ca scop certificarea sistemului de horn pentru o gama cat mai mare de aplicatii.

Ce temperaturi va atinge cosul de fum?

Un alt factor ce trebuie considerat in achizitionarea celui mai eficient cos de fum din inox este transferul termic pe care il prezinta si pe care il necesita locuinta ta, iar pentru acest lucru trebuie sa ai in vedere urmatoarele:

Grosimea materialului izolator

Aici ne referim la vata existenta intre peretii de inox si iti vom demonstra de ce acest aspect este de la sine inteles: grosimea mare a materialului izolator determina automat un transfer termic mai mic. Prin urmare, un sistem de cos de fum cu un transfer mic de caldura rezulta intr-o mai mare siguranta oferita de respectivul produs!

Densitatea materialului izolator

Un alt punct esential pe care trebuie sa il ai in vedere deoarece grosimea generoasa a vatei izolatoare nu este intotdeauna de ajuns. Este vital ca aceasta sa dispuna si de o anume densitate care contribuie de asemenea la gradul de izolare si transferul termic. Astfel, in momentul achizitionarii unui produs sigur, pe langa existenta si grosimea vatei izolatoare, trebuie sa acorzi o atentie deosebita si densitatii acesteia.

Distanta fata de materialele inflamabile

Unul dintre punctele pe care le vei regasi cu siguranta in certificatul european de conformitate si care prezinta distanta indicata dintre de materialele ce prezinta riscul de a se aprinde si cosul de fum. Acest aspect determina si asa-numita ,,polita de asigurare” pentru brandurile care se ocupa cu productia cosurilor de fum, in vederea eliminarii riscului unui incendiu, numarandu-se astfel printre cele mai importante detalii cu privire la conformarea sau neconformarea in ce priveste distanta mentionata in certificat si realitatea.

Pentru a verifica acesta distanta, tot ce trebuie sa faci este sa te uiti in certificat si sa gasesti urmatoarea precizare: G10 = 1 cm, iar astfel iti poti da seama ca ai de-a face cu un cos de fum ce prezinta un grad inalt de izolare, o calitate superioara si cum mult peste alte sisteme. Poti regasi aceasta distanta si sub urmatoarele forme: G 50 = 5 cm, G 65 = 6,5 cm, G 100 = 10 cm, etc.

In principiu, te poti asigura cu usurinta ca sistemul de cos de fum prezinta distanta corecta, din moment ce este obligativitatea fiecarui producator de a o mentiona in certificat! Astfel, poti avea garantia ca produsul ales este si potrivit pentru siguranta familiei tale si integritatea caminului tau.

Care este temperatura maxima la care poate fi supus cosul de fum?

Conform materialelor utilizate in fabricarea cosului de fum, dar si testelor pe care trebuie sa le treaca hornul atunci cand este emis certificatul de performanta, un alt lucru demn de mentionat este temperatura maxima la care poate fi supus produsul respectiv. Astfel, vei gasi temperatura maxima trecuta in certificat cu un ,,T” in fata (T200/T400/T600).

Asadar, ce trebuie sa ai in vedere? Asigura-te ca temperatura de lucru a cosului de fum este in conformitate cu sursa termica la care va fi racordat. Este de la sine inteles ca grosimea si calitatea materialelor folosite in structura cosului de fum ii determina durabilitatea la temperaturile inalte de lucru! Nu vei observa aceasta mentiune in certificatul de performanta al produsului, ci va fi trecuta pe o hartie separata, obtinuta ca urmare a testelor aplicate intregului sistem de cos de fum in anumite conditii de lucru!

Acest punct nu se afla in topul enumerarii deoarece ceea ce se prezinta intr-un certificat nu reflecta intotdeauna si realitatea. Mereu trebuie sa ai in vedere si posibilitatea de a fi inselat in momentul achizitionarii unui sistem de cos de fum slab calitativ pentru care iti poate fi prezentat un certificat ce apartine unui sistem diferit de cos de fum. Prin urmare, intotdeauna trebuie sa ai garantia ca certificatul este intr-adevar in conformitate cu produsul ales si cu temperatura de lucru potrivita sursei termice.

Tot aici dorim sa iti mai aducem la cunostinta si un alt aspect, si anume acela ca un cos de fum poate prezenta certificat cu o rezistenta de 600℃, insa poate dispune de o calitate slaba a vatei, iar valoarea G (distanta fata de materialele inflamabile) va avea si ea de suferit prin faptul ca poate fi mai ridicata, iar acest lucru va reprezenta un dezavantaj in cele din urma.

Ai posibilitatea de o observa cosuri de fum cu temperaturi maxime de lucru care variaza pentru aceeasi sursa termica, acestea putand fi cuprinse intre 200-600℃, sau uneori chiar si mai ridicate! Opteaza intotdeauna pentru produsul care iti ofera garantia unei durabilitati cat mai mari la temperaturile ridicate de lucru!

Provine cosul de fum de la un producator recunoscut pe piata termicelor?

Acest lucru poate avea o influenta majora in alegerea cosului de fum potrivit pentru locuinta ta. Astfel, trebuie sa stii ca marii producatori care si-au facut un renume pe piata termicelor vand de obicei in cantitati considerabile si in mai multe parti ale lumii, iar asta reflecta calitatea produselor pe care le ofera.

Achizitionarea unui cos de fum produs de un furnizor de renume vine cu o serie de beneficii importante, cum ar fi garantia unui cos de fum durabil, precum si faptul ca in situatia in care vei avea nevoie de asistenta sau ajutor privind produsul ales, vei avea la cine sa apelezi! Mai mult, daca vei intampina anumite probleme cu privire la cosul de fum achizitionat, vei avea la dispozitie o intreaga echipa de specialisti care dispun de experienta necesara pentru a rezolva eficient o problema sau o defectiune, sau care va putea raspunde in cazul aparitiei unei probleme mai serioase de-a lungul timpului!

Renumele unui astfel de brand este construit pe o perioada de zeci de ani in care si-a dedicat munca unui astfel segment de produse, dispunand de o experienta dovedita atat in proiectarea, distributia, practicarea preturilor avantajoase, garantarea calitatii, materialele utilizate, cat si in vederea rezolvarii anumitor defectiuni aparute. Suma tuturor acestor aspecte rezulta in cele din urma in comercializarea unui produs de calitate superioara si competitiv, care iti ofera siguranta si profesionalism.

Ofera cosul de fum posibilitatea configurarii si accesorizarii pentru orice context?

Ca sa raspundem corect la aceasta intrebare, trebuie sa stii ca totalitatea elementelor si accesoriilor folosite in structura intregului sistem de horn determina siguranta si eficienta cosului de fum! Este vital ca producatorul sa iti poata puna la dispozitie o selectie larga de accesorii (capac cos fum) destinate cosului de fum care, cel mai adesea, pot face diferenta in procesul optim de functionare a hornului.

Exista o multime de ocazii in care alegerea unui cos de fum se bazeaza pe acest aspect, si anume posibilitatea de accesorizare si montare in spatii in care instalarea unui cos de fum traditional nu ar fi posibila! In acelasi timp, odata cu optiunea alegerii unei game generoase de componente, ai parte si de o multime de beneficii precum:

– un proces de montare rapid si simplu, mai accesibil meseriasului;

– etansare la racord si la acoperis conform unghiului acestuia;

– o multime de terminatii din care poti alege; acestea determina aspectul sau functionalitatea (erminatie antiscantei);

– calcularea pretului final in functie de componentele pentru care ai optat;

– curatarea ulterioara si mentenanta: se pot alege variante si componente care faciliteaza mentenanta cosului (perie curatat cos fum, de exemplu);

– optiune de deviere a cosului pe langa strasina, in functie de nevoi;

– amplasare a unui ventilator pentru un tiraj fortat;

– sisteme de ancorare statica sau asigurare a cosului pe constructie;

– diverse modalitati de pornire a cosului (de la sol / suspendat);

– gama larga de diametre (de la fi 130 la fi 250);

– racordarea sursei la diferite unghiuri, conform necesitatilor;

– prelungirea traseului izolat pana la sursa de caldura;

– inchiderea peretelui izolat.

Astfel, o accesorizare cat mai completa a cosului de fum iti va oferi o gama generoasa de beneficii, care vor contribui in mod vizibil la functionalitatea, structura, durabilitatea sau designul cosului de fum, chiar daca nu va presupune cele mai scazute costuri!

Dispune cosul de fum de o estetica placuta?

Pentru multe persoane, designul si estetica pe care o prezinta cosul de fum reprezinta un factor esential in momentul achizitionarii, de multe ori intrecand chiar si proprietatile sau eficienta acestuia. S-a observat o tendinta recenta in randul clientilor de a opta pentru cosuri de fum vopsite in negru la suprafata sau in alte nuante regasite in paletarul RAL, astfel ca acesta sa se incadreze in mod armonios in restul decorului exterior al casei sau pentru a asorta hornul cu celelalte componente exterioare ale locuintei, cum ar fi geamurile, tiglele, streasina sau soclul.

Evolutia vizibila a acestui domeniu din ultimii ani a facut posibila proiectarea unor cosuri de fum care sa reflecte inovatie, eleganta si care sa se armonizeze cu orice tip de locuinta, fie ca vorbim de stilul modern, clasic, vintage sau contemporan! Astfel, ai posibilitatea de a opta pentru orice nuanta care sa completeze cu succes exteriorul caminului tau!

Am parte de un raport avantajos calitate-pret?

Suntem convinsi ca atunci cand te gandesti la cel mai eficient cos de fum pentru caminul tau, un pret accesibil joaca un rol foarte important in luarea deciziei! Astfel, daca vei avea de ales intre doua produse care dispun de proprietati asemanatoare, care sunt fabricate cu aceleasi tipuri de materiale si care apartin ambele unor producatori recunoscuti in domeniu, cu siguranta vei opta pentru produsul mai aceesibil ca pret si vei considera ca este si cel mai eficient!

Importanta pretului este de necontestat! Astfel, la achizitionarea unui horn, trebuie sa fii absolut convins ca suma alocata reflecta cu adevarat si calitatea produsului! Desigur, prin asta nu spunem sa optezi pentru cel mai ieftin cos de fum, ci sa achizitionezi un cos de fum de calitate superioara, care sa iti ofere siguranta si durabilitate in timp, insa in schimbul unei sume corecte!

Altfel spus, fii atent la raportul calitate-pret! Poti avea surpriza de a intalni preturi mai avantajoase la un producator recunoscut, care distribuie in cantitati enorme produse de nisa, iar in acest mod ai parte si de calitate inalta, si de costuri accesibile!

Am aproximat cu atentie dimensiunile cosului de fum?

Pentru ca sistemul de cos de fum sa functioneze la capacitate maxima, acesta trebuie sa dispuna de diametrul, inaltimea si amplasarea corecta, permitand astfel evacuarea fumului de la sursa termica corespunzatoare in siguranta. Pe scurt, ai nevoie de produsul potrivit, in varianta potrivita si montat in locul potrivit!

Astfel, daca iti doresti sa faci alegerea ideala si sa ai parte de un cos de fum perfect functional, sursa racordata la acesta trebuie sa functioneze si ea la parametrii optimi! Dimensiunile cosurilor de fum pot varia foarte mult, diametrele acestora fiind cuprinse intre 130-250 mm, fiind personalizate in functie de domeniul industrial pentru care sunt fabricate. Prin urmare, este esential ca diametrul cosului de fum sa fie stabilit conform inaltimii pe care o prezinta, tipului de racord, devierii (daca este nevoie) si sursei racordate la acesta.

Ia toate masurile de siguranta necesare pentru a nu achizitiona cosul de fum cu diametrul gresit si care sa nu poata functiona in mod corespunzator atunci cand este racordat la sursa termica. Recomandarea noastra este ca intotdeauna sa acorzi o atentie deosebita manualului sau cartii tehnice, si daca inca ai dubii cu privire la varianta potrivita, cere ajutorul unei persoane specializate care te poate indruma in mod corect cu privire la dimensionarea corecta, configurarea potrivita sau tipurile de accesorii necesare. Pentru acest lucru va fi necesara o schita a casei, o poza care sa reflecte dimensiunile sau chiar deplasarea la locatia specifica.

Poti sa optezi pentru cel mai eficient si calitativ cos de fum prezent pe piata, insa daca vine cu dimensiunile gresite, esti pus fata in fata cu riscul ca sursa termica sa nu functioneze corespunzator. Pentru a afla dimensionarea potrivita, consulta cartea oferita de furnizor, ia legatura cu un reprezentat sau configureaza-ti singur cosul de fum aici: formula calcul cos de fum”!

Cine se va ocupa de montajul cosului de fum?

Chiar daca pe primul loc se afla calitatea si durabilitatea produsului propriu-zis, acesta nu poate functiona corect decat daca montajul este realizat in mod corespunzator! Prin urmare, este absolut esential sa apelezi la o persoana cu experienta in montarea sistemelor de evacuare si care detine informatiile necesare cu privire la acest proces!

De ce prezinta o importanta atat de mare procesul de montare? In primul rand, un montaj necorespunzator presupune riscuri cu vedere la siguranta familiei si integritatea caminului tau, putand afecta considerabil si eficienta sursei de caldura. Astfel, dificultatea procesului de montare a cosului de fum poate fi influentata de locul de amplasare (interior/exterior), prezenta sau inexistenta materialelor inflamabile in preajma cosului de fum, deviatia cosului, dar si etansarea la racord sau acoperis!

Daca apelezi la un mester specializat si cu experienta in montarea cosurilor de fum, pe langa partea propriu-zisa de montaj, configurare, accesorizare sau racordare, acesta se poate ocupa si de punerea in functiune a sursei tale termice!

Exista o analiza atenta asupra variantelor existente?

Spre deosebire de trecut cand optiunile de cercetare a produselor erau destul de limitate, in zilele noastre poti compara cu usurinta diversele sistemele, calitatea materialelor utilizate in proiectarea cosului de fum, proprietatile produsului sau chiar costurile pe care le presupune, toate acestea intr-un timp relativ scurt

Aproape toti producatorii mari au si o prezenta in online prin site-uri unde poti verifica si analiza toate aceste aspecte. Astfel, poti observa daca sistemul de cos de fum este si varianta potrivita, comparandu-l cu alte sisteme prezente pe piata (cum ar fi cosuri cosuri de fum ceramice). Dupa ce ai realizat aceasta comparatie, poti merge mai departe prin a afla specificatiile necesare cosului tau de fum, solicitand diverse oferte, astfel incat sa fii absolut convins ca ai facut alegerea potrivita!

Optiunile sunt nelimitate!

Iti prezentam o selectie cu imagini care reflecta diferite cosuri de fum amplasate in diverse locuri, cu structuri aparte si personalizate in functie de arhitectura. Indiferent ca optezi pentru un cos de fum in nuanta inoxului clasic, vopsit negru, elegant, sau in orice alta culoare prezenta in paletarul RAL, acesta va imbunatati estetic exteriorul casei tale! Ai parte de o multime de variante de cosuri de fum prezente pe piata termicelor, avand posibilitatea de a alege dintre oferte diverse ale producatorilor de renume, ramanand ca tu sa realizezi o analiza atenta, astfel incat sa iei cea mai buna decizie!

Mai mult, te sfatuim sa compari nu doar produsele intre ele, ci si producatorii si materialele utilizate! Achizitia unui cos de fum pentru caminul tau nu este tocmai cea mai ieftina investitie, iar pentru asta, trebuie sa fii absolut convins ca ai facut alegerea potrivita! Exista sansa de a beneficia de un produs de o calitate mai superioara, cu un transport gratuit la acelasi cost alocat initial unui alt cos de fum, sau sa ajungi la concluzia ca suma investita nu trebuie sa fie atat de mare!

Atunci cand analizezi toate aceste aspecte, focuseaza-te asupra acelui cos de fum care ti se potriveste tie, ci nu care prezinta cel mai avantajos pret sau cel mai impresionant design! Nu uita de pasii enumerati mai sus si aplica-i cu atentie in mediul online!

Vei avea placuta surpriza sa remarci ca prin cateva click-uri pe site-urile producatorilor care comercializeaza astfel de produse, vei descoperi tot ce ai nevoie pentru a lua decizia corecta! Comparatia ramane insa cea mai buna metoda prin care poti alege in avantajul tau! De aceea, este indicat sa cercetezi cu atentie si de mai multe ori piata si sa achizitionezi o singura data produsul ideal!

Daca informatiile prezentate in acest articol ti-au fost de folos si te-au adus la concluzia ca cel mai eficient cos de fum pentru caminul si familia ta este cel din inox, si ai curiozitatea de a descoperi mai multe informatii tehnice si consultanta corespunzatoare, completeaza formularul prezent mai jos si vei avea parte de cele mai esentiale detalii, precum si de ajutorul necesar (accesorii, sfaturi, usa horn etc), astfel incat sa alegi corect si in avantajul tau atunci cand vine vorba de cel mai eficient cos de fum!