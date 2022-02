Un oraș preponderent liniștit, în care agitația urbană nu pare a fi la ea acasă, Sibiul este însă un loc promițător pentru avocatura de business, lucru demonstrat și de noile case de avocatură care apar. Una dintre cele mai noi “mărci” locale este casa de avocatură Moga & Mondea, fondată cu o echipă tânără, dar care se remarcă prin seriozitate și profesionalism. Secretele din spatele succesului, beneficiile, dar și dezavantajele înființării unei case de avocatură în Sibiu sunt dezvăluite de cei doi fondatori, Șerban Moga și Cristiana Mondea.

Șerban Moga vede în avocatură o meserie nobilă, dar pe care nu și-a dorit-o niciodată în mod deosebit. Totuși, odată ajuns aici, vrea să facă o diferență prin cauzele pe care le preia. Dacă inițial și-a dorit o meserie în care să fie respectat, să vină cu un statut social, cu trecerea timpului valorile personale s-au schimbat și vede alte lucruri mai importante. Partenera lui de afaceri, pentru că o casă de avocatură este o afacere, Cristiana Mondea, a ales Dreptul, în detrimentul Literelor sau Filosofiei, încurajată de tatăl ei, care își dorea un cabinet de avocatură împreună. Cristiana a optat pentru avocatură, în detrimentul unei cariere de judecător, pentru că mama sa s-a îmbolnăvit și a vrut să-i fie alături. Privind în trecut, aceasta realizează faptul că totul s-a întâmplat cu un motiv și că nu primim întotdeauna ceea ce ne dorim, ci ceea ce avem nevoie, deoarece avocatura i-a oferit tot ceea ce are astăzi și se consideră norocoasă.

O casă de avocatură în 2022

Motivele pentru care Șerban Moga a vrut să construiască o echipă și să nu meargă pe cont propriu țin de complexitatea problemelor clienților și faptul că acestea necesită foarte multă muncă, mai ales în cazul clienților mari. Un aspect important, menționează avocatul Moga, este încrederea în partenerii de muncă, deoarece, fiind o fire individualistă, nu lucrează decât cu persoane în care are foarte mare încredere și pe care știe că se poate baza oricând.

De cealaltă parte, avocata Cristiana Mondea consideră că avocatura este o călătorie pe care nu o poți face singur, deoarece, pentru a oferi servicii juridice diverse, complexe, de calitate, ai nevoie de o echipă: cu cât opiniile sunt mai diverse, domeniile de activitate sunt acoperite mai în profunzime și cu atât mai mult poți satisface nevoile clienților. În fond, avocatura este o profesie pentru oameni, este despre viață și pentru viață.

In prezent, Moga & Mondea este angajată în mai mult de 400 de litigii. Oamenii de afaceri cu care lucrează dețin societăți comerciale în toată țara. Asociații lucrează, de asemenea, pentru bănci, care la rândul lor au zeci litigii la nivelul întregii țări. Șerban Moga crede că beneficiul unei echipe puternice, indiferent de forma de organizare, este acela că partenerii se pot ocupa simultan de mai mulți clienți, pot angaja litigii și în afara Sibiului și pot asigura permanența serviciilor

pentru clienți. „Nu pot spune unui client că astăzi nu mă pot ocupa de el pentru că sunt la Galați. A doua zi schimbă avocatul. La noi, există în permanență urgență, situații de criză și schimbări de program. Cineva trebuie să fie întotdeauna disponibil.” precizează avocatul.

Avocatura la Sibiu, încremenită în vechi mentalități

Șerban Moga susține că, diferența între Moga & Mondea și celelalte case de avocatură din Sibiu se vede din perspectiva unui set de principii după care se ghidează.

„Primul este loialitate de neclintit față de client, indiferent de persoana sau de calitatea adversarului din duelul judiciar, dar mai presus de asta, loialitate față de lege – acest lucru este foarte important inclusiv pentru client. Apoi, onestitate – a spune clientului adevărul dur și nu ceea ce dorește să audă și munca până la sacrificiu în cauzele în care crezi și evitarea cauzelor mărunte sau „de orgoliu”. Eu alerg pe culoarul meu. Nu mă uit curtea vecinului și ar fi bine ca și alții să procedeze la fel. Din păcate, nu este întotdeauna cazul. Nu îmi place să mă compar cu nimeni și m-aș bucura să existe mai multă unitate la nivelul acestei bresle”, spune Șerban Moga

Pe de altă parte, Cristiana Mondea susține că avocatura la nivel de Sibiu este „obosită” deoarece s-au înrădăcinat mentalități învechite despre avocați, despre stilul lor de muncă, despre onorariile pe care ar trebui să le practice, despre ce presupune un proces în instanță.

„Nu cred că avocații sunt respectați suficient, nici ei, nici munca pe care o desfășoară. Ce am făcut noi a fost să regândim stilul de abordare atât față de clienți, cât și în instanțe, să îmbunătățim comunicarea cu ambele părți, să lucrăm eficient, să digitalizăm tot ce se poate, să inducem avocaților la început de drum mentalități sănătoase; dorim să lucrăm împreună cu clientul, nu pentru el, să cultivăm importanța prevenției în ceea ce privește problemele legale. Cred cu sinceritate că oamenii își pot gestiona mai bine, mai repede și mai ieftin problemele pe care le au dacă învață să lucreze cu avocații. Din păcate, mulți dintre ei sunt reticenți să facă asta și această reticență vine din lipsă de informare, din experiențe anterioare nefericite și din aparența de rigiditate pe care o dă profesia de avocat. Aleg să cred că oamenii nu disprețuiesc avocații, ceea ce disprețuiesc ei, de fapt, e realitatea cu care trebuie să să se confrunte atunci când ajung să apeleze la unul și anume că sistemul, privit la modul general, funcționează în mod defectuos; atunci descoperă, fără putință de tăgadă, că sistemul de justiție nu e întotdeauna just, că procedurile legale sunt de durată, că nu e suficient să ai drepturi, trebuie să ai dreptate și că rezolvarea problemelor pe cale legală costă. Noi suntem aici să reîmprospătăm această viziune: lucrăm eficient, corect, dinamic, nu putem schimba sistemul, dar putem rezolva problemele punctuale care, pe termen lung, pot face o mare diferență. ” susține aceasta.

Concurența e acerbă

Șerban Moga susține că nu s-a simțit niciodată intimidat de concurență, deoarece are încredere în ceea ce știe, iar unde nu știe, nu se bagă. Principalul motiv este faptul că nu duce lipsă de clienți, iar cei pe care îi are îi sunt la fel de loiali cum le este și el. În instanță se bucură să întâlnească avocați pregătiți. Lucrul acesta îl provoacă să învețe la rândul său mai multe și să se străduiască mai tare, susținând că sunt avocați care lucrează sub prețul pieței și care promit rezultate pe care nu le pot obține. „S-a întâmplat de multe ori să mi se spună de către clienți că alt avocat ar fi promis marea cu sarea și ar fi cerut mult mai puțin. Nu sunt clienții pe care mi-i doresc„ ține să menționeze, avocatul Șerban Moga.

Cristiana Mondea precizează că nu s-a simțit niciodată intimidată de concurență, dar a fost dezamăgită, deoarece, multă vreme după intrarea în profesie a încercat să își găsească locul printre colegii avocați, iar la un moment dat, a înțeles că acest lucru nu e posibil, așa că și-a făcut loc. „ Am fost descurajată constant, am lucrat (prea) mult fără să am orice fel de încasări, nu am primit răspunsuri la întrebările pe care le aveam ca să nu „fur” meserie și să „fur” clienții celorlalți. Prin urmare, nu aveau cu ce să mă intimideze- oricine poate fi avocat, prea puțini au reușit să fie avocați-exemplu.” evidențiază aceasta.

Avocații tineri vin pe „un drum sinuos”

Șerban Moga crede că avocații tineri nu sunt susținuți: „În Sibiu, sunt aproximativ 500 de avocați înscriși în Barou. Avocați activi, care pledează și au cauze nu sunt mai mulți de 100. S-a ajuns aici pentru că multă vreme nu s-au organizat examene serioase de intrare în profesie. În instanță se vede diferența. Judecătorii văd și ei diferența și de multe ori își construiesc o părere generală, negativă, față de avocați. Sunt dezamăgit să văd că organele de conducere renunță la standarde și astăzi, atunci când sunt ani în care promovează examenul de intrare în profesie doar câte două-trei persoane pe județ și anul următor se coboară ștacheta. Acest lucru lucru nu se face în magistratură, unde ștacheta este întotdeauna la cel mai înalt nivel. În anul în care am intrat în avocatură, am promovat examenul de intrare în profesie doar eu și o colegă de facultate din întreg județul. Cu tinerii este o foarte mare problemă. Tinerii avocați, din păcate, nu sunt susținuți de nimeni. Mulți avocați mai în vârsta îi umilesc pe tineri și le vorbesc de pe piedestal ( chiar dacă de multe ori se întâmplă ca tinerii să fie mai bine pregătiți chiar și decât maeștrii lor ), cei care îi angajează îi plătesc puțin sau deloc, iar atunci unii reușesc să ridice capul, sunt luați în vizor. Această atitudine a multora față de tineri denotă lipsa de civilizație și sper din suflet că va urma o schimbare, care nu poate veni decât tot din partea tinerilor. Bineînțeles că sunt și excepții. În lipsa unui sprijin din partea organelor de conducere, majoritatea colegilor tineri vor continua să plece în alte meserii după 4-5 ani, așa cum se întâmplă în prezent. Personal, discut întotdeauna cu cei pe care îi văd în instanță pentru prima dată, încerc să îi încurajez și colaborez cu stagiari și cu practicanți din facultate. Generația tânără este una foarte bine pregătită, serioasă și educată, și le doresc

să aibă curajul să nu renunțe și să nu se schimbe. Nici mie nu mi-a fost ușor, însă am avut onoarea să lucrez cu persoane care au înțeles că virtutea unui senior se traduce în a știi când să faci un pas în lateral și să transmiți înțelepciunea ta următoarei generații”, explică Șerban Moga.

În ceea ce-i privește pe tinerii avocați, Cristiana Mondea este de părere că depinde foarte mult de felul lor de a fi, de cât efort sunt dispuși să depună și de cine îi pregătește pentru a acest drum sinuos al avocaturii, considerând că pentru fi avocat ai nevoie de calități native, dar necesită și un lung proces de învățare.

Succesul vine cu multă muncă

Din punctul său de vedere, cel mai important lucru pentru a atinge succesul estre munca. Avocatul Moga consideră că succesul său nu se datorează unor calități anume, precizând că nu se consideră mai deștept decât alții, însă fiind sigur că a muncit mult mai mult decât alții care nu au succes. Pentru sine, cel puțin în ultimii 10 ani, nu au existat concedii fără telefon sau fără o legătură directă cu lumea de acasă, weekenduri libere sau zile în care să se plictisească. De multe ori s-a găsit singur în birou, la ora 5:00 dimineața, în fața unui dosar, înainte de a se pregăti de instanță, căutând detalii pe care nu le-a observat cu o zi înainte, precizează acesta.

„Au fost multe zile în care pledam în cauze importante la București, mă întorceam la Sibiu pentru a discuta cu clienții, după care continuam să scriu pentru alte dosare până la ore târzii. Nu au existat momente în care să mă întreb dacă voi avea succes, ci doar momente în care să mă întreb care este următorul pas. Munca și perseverenta țin de multe ori loc de alte calități. Firește că este importantă logica, talentul oratoric, persuasivitatea, însă nici una dintre acestea nu sunt indispensabile. Diferența o face munca”, subliniază Șerban Moga

Zona de business, promițătoare

În privința domeniilor de interes, av. Șerban Moga relatează faptul că majoritatea clienților pe care îi are sunt societăți comerciale: dezvoltatori imobiliari, firme din domeniul asigurărilor, Pharma sau bănci, dar nu evită nici procese de familie sau dosare penale, dacă sunt situații în care crede că poate face diferența sau speța este interesantă. Avocatul vorbește cu interes despre dreptul penal, care a fost întotdeauna o pasiune: „ În continuare savurez cauzele penale. Mă deranjează să asist la nedreptate. Ani de zile ne-au fost expuse în media persoane vânate de autorități. Mulți s-au bucurat la vederea vărsării de sânge, însă nu toți cei anchetați au fost vinovați și de multe ori au fost distruse cariere și familii. Anul trecut am fost martorul unor asemenea anchete, față de persoane pe care le respect și îndrăgesc. În astfel de cauze, consider că se poate face cu adevărat o diferență. Sentimentul de vulnerabilitate în fața abuzurilor autorității este îngrozitor. Un avocat bun poate reechilibra situația și oferi uneltele necesare pentru garantarea respectării drepturilor.”

Calmul de dinaintea furtunii

Avocatul Moga se aștepta după pandemie la un val de falimente, proceduri de insolvență, executări silite etc., la fel ca în anul 2007, însă au întârziat să apară, crezând că, poate, economia noastră este mai puternică decât am anticipat, însă, cel mai probabil, ne aflăm într-o perioadă de calm dinaintea furtunii.

Avocatul nu e un lux

În final, Șerban Moga precizează că, din punctul său de vedere, avem foarte mult de îmbunătățit la imaginea avocaturii, inclusiv la nivel de Sibiu. Gradul de încredere al populației în serviciile avocațiale este scăzut, iar majoritatea clienților văd cheltuiala cu avocatul ca pe un lux, de care nu au întotdeauna nevoie. Nimic mai greșit. O cheltuială modică cu avocatul, de multe ori poate preîntâmpina o cheltuială mult mai mare după proces. „Pe de altă parte, clienții cu experiență în afaceri, nu fac nici o mișcare fără să pună mâna pe telefon și să se consulte cu mine, însă marea masă de oameni are o reticență să apeleze la un avocat.” punctează avocatul Șerban Moga.