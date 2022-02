Tot mai multa lume a inceput in ultimii ani sa se orienteze ca solutie pentru incalzirea loucintei catre o soba sau un semineu, optand fie pentru incalzirea intregii locuinte fie pentru incalzirea partiala. Cautand sa se bucure de imaginea si jocului focului alaturi de cei dragi, cu un dispozitiv modern care poate implini atat necesarul termic cat si posibilitatea de a contura cat mai mult imaginea de odinioara la gura sobei.

Inainte de achizitionarea unui semineu sau soba trebuie sa ti cont de cateva aspecte, precum: sfaturi de la specialisti, pareri si experiente ale altor utilizatori si intrebari.

Iata cateva caracteristici importante de care trebuie sa ti cont:

A. Soba/semineul perfect pentru nevoiele mele – cum il aleg?

B. Utilizarea si functionarea semineului/sobei!

C. Intretinerea si curatarea sobei/semineului!

A. Cum aleg soba/semineul perfect pentru nevoile mele si a locuintei mele?

Exista cativa factori de care trebuie sa ti cont si pe care trebuie sa ii ai in vedere in alegerea celei mai bune sobe/semineu:

Puterea calorica

Puterea termica este primul factor pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand iti doresti sa achizitionezi o soba/semineu. Spatiul pe care doresti sa il incalzesti este si el la fel de important, deoarece puterea se calculeaza in functie de suprafata totala ce trebuie incalzita, inaltimea camerelor si de gradul de izolatie a locuintei. Daca doresti sa incalzesti de exemplu 100 de metri, atunci sursa ta trebuie sa aiba o putere nominala cuprinsa intre 4-7kW – acest lucru este valabil daca locuinta este izolata corespunzator; insa la o locuinta veche izolata necorespunzator, trebuie sa stii ca este necesara i putere termica mai mare (cu aproximativ 20% mai mare), pentru a putea acoperi pierderile cauzate de izolatia necorespunzatoare a locuintei.

Locul de amplasare:

Pentru a profita de toate capacitatile unei sobe/semineu, amplasarea acesteia joaca un rol cheie, deoarece iti trebuie o locatie care sa aiba marimea potrivita si parametri tehnici cei mai buni pentru spatiul respectiv. Pentru a fi indrumat corect it recomandam sa apelezi la sfatul unui specialist.

Pentru ca o soba sau un semineu sa functioneze optim trebuie sa aiba suficient aer de ardere, pentru ca cu cat incinta dispozitivului este mai mare su izolatia incaperii este mai buna, cu atat vei avea nevoie de un aport mai mare din exterior, hol sau chiar de la subsol. Aerul din exterior poate fi adus din podea sau din spate – majoritatea semineelor/sobelor sunt echipate cu admisie de aer din exterior, deoarece exista anumiti factori (ex: existenta unei hote sau a unui AC) ce pot crea depresiune, si poate fi afectat negativ tirajul sobei.

Pentru ca caldura sa fie distribuita in mod cat mai egal si pentru a te bucura de un randament cat mai bun se recomanda pozitionarea semineului/sobei cat mai central in locuinta.

Racordarea la cosul de fum

Acest factor este componenta cea mai importanta a unei instalatii de caldura la cosul de fum! Hornul are rolul cel mai important, el fiind motorul sobei/semienului, astfel este necesar sa aiba un tiraj optim, acesta fiind ales in functie de parametri tehnici ai semineului/sobei. Daca exista deja un cos de fum, acesta trebuie inspectat si verficat diametrul, tirajul, etc pentru a observa daca sunt potrivite si fac fata dispozitivului termic. Cosul de fum este elementul cel mai important din intreg sistemul termic!

Pentru alegerea si punerea in functiune a unui cos de fum este este necesar sa apelezi la o echipa de profesionisti pentru a te indruma si a realiza montajul corect.

Stilul dispozitivului

Poti alege modelul si stilul de soba/semineu dintr-o varietate de modele, in functie de spatiu, stilul interior si tipul de combustibil pe care ti-l doresti!

Focar de semineu preasamblat/ Soba de sine statatoare

Daca ai in vedere bugetul si iti doresti un produs de serie, atunci semineul preasamblat modular cu focar poate fi alegerea ideala! Se monteaza rapid si simplu, fara a fi necesara o constructie speciala (precum finisaj sau imbracaminte, ca in cazul unui semineu clasic zidit), acesta doar se aseaza pe pozitie.

Focar personalizat

Insa daca iti doresti un semineu personalizat, unde sa iti poti lasa amprenta personala, atunci poti opta pentru un focar de semineu din fonta sau otel. Pentru partea exterioara, adica stilul si designul semineului, acesta poate fi personalizat in functie de preferintele si dorintele tale si nevoile locuintei tale!

Destinatia dispozitivului

Soba standard/ Focar de semineu

Daca spatiul pe care doresti sa il incalzesti este unul redus, iar dispozitivul termic este a doua sursa de caldura, ce va avea mai mult rol decorativ, atunci poti alege o soba clasica pe lemne sau un focar standard. Acest tip de dispozitiv functioneaza pe principiul convectiei si a radiatiei, emanad caldura in incaperea unde este amplasata.

Soba cu bazin de apa/ Focar de termosemineu pe peleti

Insa daca iti doresti un dispozitiv termic care sa fie o sursa secundara ce poate prelua intreaga instalatie de incalzire a caminului ce poate incalzi un etaj intreg sau chiar toata locuinta, atunci poti opta pentru un focar de termosemineu sau o soba cu bazin de apa. Acesta functioneaza precum o centrala, prin incalzirea apei din calorifere, pardosea, radiatoare, etc!

Tipul de combustibil

Focar de semineu/ soba pe lemne

Daca tanjesti dupa clipele de odinioara, dupa trosnetul lemnului si jocul focului, atunci cu siguranta poti alege un semineu sau o soba pe lemne! Aceste dispozitive vor fi mereu in trend, oferind mereu si mereu o atmosfera deosebita! Pentru o soba pe lemne sau un semineu trebuie sa ti cont ca este necesar sa te ocupi de spartul lemnelor, depozitarea acestora cat mai aproape de casa pentru a fi mai usoara cu alimentarea semineului/sobei. SFAT: asigura-te ca ai mereu lemn uscat de cel putin 2 ani si cu o umiditate scazuta, sub 20%.

Focar de semineu/ Soba pe PELETI

Daca iti doresti sa te bucuri de confort ridicat si caldura atunci poti alege o soba sau un semineu premium pe peleti, fiind o varianta foarte confortabila, peleti pot fi depozitati cu usurinta foarte simplu intr-o camera tehnica sau chiar si in pivnita. Incarcarea lor este simpla, eviti mizeria, deranjul si pierderea timpului cu taierea si depozitarea lemnelor. Alegand un dispozitiv pe peleti ai parte de un echipament automatizat ce dispune de tehnologie de ultima ora, contraland dispozitivul prin intermediul wireless sau chiar de pe telefon.

Soba pe GAZ/ Focar de semineu

Soba sau semineul pe gaz poate fi alegerea perfecta atunci cand iti doresti un maximum de confort si cu un minim de efort! Cu un astfel de dispozitiv totul se realizeaza din confortul canapelei de la buton, automat, deoarece dispozitivul este conectat la reteaua de energie cu gaz sau la butelie! Soba sau semineul pe gaz este usor de controlat, simplu si intuitiv!

B. Utilizarea si functionarea semineului/sobei!

Un aspect extrem de important este buna functionare a dispozitivului, de aceea trebuie sa ti cont de urmatoarele sfaturi si aspecte:

Aprinderea corecta a focului

Fiecare dispoztiv termic dispune de un manual de instalare si utilizare pentru aprinderea primului foc din soba sau semineu. La aprinderea primului foc vopseaua intarita are un miros temporar, ce dispare de obicei dupa primele 2-3 utilizari. Exista anumite seminee, precum Hoxter, care sunt vopsite cu vopsea pe baza de rasini care nu miroase nici macar la primul foc. Pentru aprinderea focului ai nevoie de un aprinzator si lemn uscat taiat in bucati mari si mici. Iti recomandam sa utilizezi metoda aprinderii de sus, primul pas: se aseaza straturi de lemn la baza; pasul doi: se aseaza așchiile mici peste bucatile mari, iar pasul trei si cel final asezarea aprinzatoarelor deasupra. Alegand aceasta metoda, incalzirea cosului de fum se face mai rapid, asigurand un tiraj mai bun si favorizand o ardere corecta a lemnului, iar depunerile de fum pe sticla sunt diminuate. Inainte de a incepe trebuie deschis complet aerul primar si secundar (e ca la deschiderea completa a clapetei rezervorului unui bio semineu decorativ ieftin).

Admisia aerului in focar semineu/soba

Pentru ca soba sau semineul tau sa iti ofere toate beneficiile incalzirii cu lemn si cel mai bun tiraj al arderii, trebuie sa sti ca se utilizeaza doar lemn uscat si de esenta tare sub forma de bustean. Deschide aerul primar si secundar de ardere, si incerca aprinderea focului cu metoda mentionata mai sus, pentru a amorsa rapid cosul si a facilita evacuarea fumului din focar. Pune cantitati mici de lemne, aproximativ 2-3 lemne groase, si pune-le pe jarul din incinta întotdeauna. Lasa mereu deschiderea completa a aerului secund, deoarece admisia de aer secundar este redusa daca in partea inferioara a camerei de ardere exista suficienta cantitate de jar. In acel moment lemnul are o ardere mai lenta cand admisia aerului este redusa, insa trebuie evitata folosirea focarului cu admisie inchisa complet pentru nu a afuma sticla. Intodeauna lemnul trebuie asezat in incinta, si nu aruncat, pentru a preveni deteriorarea samotei sau a gemului.

Aerul de combustie are rolul sau, astfel ca aerul primar folosit pentru declansarea focului este furnizat direct combustibilului de ardere, si este utilizat penru reactia primara de combustie. Aerul secundar are rolul de a sustine arderea gazelor reziduale inflamabile in gazele de ardere, care mareste puterea termica, jucand un rol esential in reducerea cantitatii de poluanti care sunt eliminati in mediul inconjurator. Aerul secundar este furnizat in principiu in spatiu de deasupra combustibilului ars – aerul rece se roteste in interiorul sticlei forntale, si astfel este evitata innegrirea sticlei. In plus, cand priza de aer primar este partial sau complet inchisa, aerul secundar este de asemenea utilizat pentru combustia primara.

Realimentarea cu lemne

Cel mai important lucru pe care trebuie sa il sti pentru a evita “intrarea” fumului in camera este acela de a alimenta doar pe jar, niciodata cand focul este in flacari. Insa daca este o situatie mai aparte si esti nevoie sa alimentezi in timp ce sunt flacari, trebuie sa lasi usa partal deschisa cateva secunde inainte de a o deschide complet. Pentru ca cosul de fum o sa traga gazele de fum si le va impiedica sa intre in incapere.

Lemnul folosit pentru ardere

Atat in soba cat si in semineu poate fi ars cam orice tip de lemn, insa rasinoasele nu sunt recomandate deloc. Unul dintre cele mai importante aspecte este ca lemnul sa fie intodeauna uscat! Ca sa beneficiezi de randament maxim, opteaza pentru lemne de esenta tare, ce au o putere calorica ridicata, lemne precum fag, carpne sau stejar.

Inainte de depozitarea lemnului iti recomandam sa ai lemnul taiat in bucati, pentru ca procesul de uscare sa fie mai rapid. Lemnul pregatit pentru ardere trebuie sa aiba dimensiunea potrivita, nici foarte mare dar nici foarte mic, ci atat cat este necesar pentru a fi asezat in incinta, in functie si de capacitatea pe care aceasta o are. Bucatile mici de lemn si surcelele sunt folosite doar pentru declansarea focului. Si pentru a te bucura de randamentul maxim oferit de semineu sau soba, foloseste intodeauna lemnul potrivit! Nu folosi niciodata lemn tratat chimic! Lemnul ideal pentru foc este cel cu un nivel de umiditate sub 20%!

Pentru a evita provocarea unor fisuri, lemnele trebuie pozitionate cat mai in centrul focarului!

Mentenanta in cazul accidentelor sau defectiunilor!

In cele mai multe situatii daunele sau craparea apar mecanic, iar cel mai bun mod de mentenanta a dispozitivului termic este interventia cat mai rapida! In acest mod vei elimina riscuri sau complicatii care pot aparea o data cu trecere timpului. In cazul in care samota este doar crapata, nu este necesara schimbarea imediata daca nu s-a rupt de pe foia de metal, pentru ca piesele de samota sparte nu isi pierd functia daca nu cad complet! Pentru inlocuirea samotei trebuie respectati toti pasii din manualul de instructiuni, utilizand doar piese de schimb originiale aprobate de catre producator!

C. Intretinerea si curatarea sobei/semineului!

Pentru ca sa te poti bucura de semineul/soba ta la parametri optimi cat mai mult timp, si sa fi la curent cu utilizarea indelunga a dispozitivului, trebuie sa ti cont de urmatoarele sfaturi ale specialistilor:

Verificari si curatari anuale!

Acest prim pas de curatare si intretinere are loc chiar din momentul instalarii semineului/sobei. Orice soba sau semineu are nevoie anual de minim 2 curatari/verificari, la inceputul sezonului si la sfarsitul sezonului. Aceste lucrari de verificare si curatare au loc doar cand semineul/soba sunt complet reci.

Verificarea si inspectarea periodica a piselor supuse uzurii este un pas important ce nu trebuie niciodata sarit! Chiar daca mai exista si situatii cand placa de samora nu afecteaza durata sau functionarea dispozitivului, atata timp cat acesta nu este desprisa complet! Aceste palci de samota trebuie inlocuite daca sunt complet deteriorate prin rupere, insa aceste informatii si alte iti vor fi explicate in manualul de utilizare. Iti recomandam ca in fiecare sezon sa inlocuiesti snurul de etansare de pe usi si cel dintre sticla si rama usii, in functie de starea si gradul lor de utilizare. Pentru ca o etansare slaba poate duce la aprinderea necontrolata a aerului si conduce la arderea nereglementata, afumarea excesiva, dar si alte probleme de supraincalzire care in timp pot duce chiar la deteriorarea permanenta a structurii semineului/sobei. Iar daca banda de etansare a sticlei este deteriorata, functia de etansare si dilatare este compromisa, si asfel poate avea loc spargerea geamului. Trebuie evitat contactul cu garniturile de etansare in timpul curatarii cu agenti chimici, pentru a preveni astfel degradarea sau intarirea acestora.

CENUSA – curatare regulata!

Fiecare semineu sau soba au nevoie de curatare in mod repetat, iar cenusa trebuie mereu scoasa doar la rece din gratarul camerei de ardere. Pentru golirea tavii cu cenusa, aceasta trebuie realizata atunci cand este pe jumatate plina, si astfel vei evita aproprierea cenusei de gratar si deteriorarea acestuia din cauza supraincalzirii. Trebuie stiut ca cenusa poate limita fluxul de aer necesar combustibiei, de aceea cel mai bine este sa golesti cenusa atunci cand tava este rece. Pentru curatarea cenusii, poate fi utilizat un aspirator destinat aspirarii cenusii, cu un filtru pentru particule mai fine de murdarie – se recomanda filtru HEPA pentru a putea fi curtat si refolosit.

Cenusa poate fi folosita ca ingrasamant pentru gradina ta sau poate fi depozitata intr-un recipient de composat. Cenusa folosita pentru gradina trebuie sa fie produsa din lemn ce nu a fost tratata chimic.

Sistemul de autocuratare al sticlei

Anumite modele de seminee si sobe sunt echipate cu un sistem de autocuratare a sticlei, care utilizeaza aer secundar si ajuta la mentinerea sticlei mai curata in timpul functionarii. Pentru mentinerea sticlei cat mai curate, iti recomandam sa depozitezi un singur strat de combustibil (lemn uscat) si sa il asezi uniform in interiorul incintei cat mai departe de sticla. Pentru ca geamul sa se curete singur, iti recomandam sa cresti intensitatea arderii prin deschiderea regulatorului de aer. Pe sticla mai poate ramane o cantitate mica de funingine, dar acesta nu este motiv de ingrijoarare, pentru ca poate fi curatat simplu cu o carpa umeda inmuiata in cenusa rece din focar, pentru a sterge mecanic sticla.

In final, dorim sa restrangem toate informatia oferita mai sus cu privire la alegerea unei sobe sau focar pentru locuinta ta la cateva sfaturi ale specialistilor:

Cand sa alegi un focar de semineu:

Un buget alocat atat pentru constructie, cat si pentru partea de finisaj si imbracamintea semineului

Suficient spatiu pentru constructia unui semineu

Daca iti doresti sa personalizezi tipul si stilul semineului

Daca iti doresti un dispozitiv termic in locuinta ta

Cand sa optezi pentru o soba tip godin:

Atunci cand dispui de un spatiu mai redus, ce nu permite constructia unui semineu

Cand bugetul alocat nu include si manopera unui meserias pentru constructia semineului

Cand iti doresti sa te bucuri de un dispozitiv in doar 24 de ore

Cand iti doresti un dispozitiv mobil, ce poate fi transportat in alta incapere sau chiar alta locuinta

Cand iti doresti un dispozitiv deosebit, potrivit chiar si pentru cabana sau casa de vacanta.

Speram ca toate informatiile amintite mai sus iti sunt de folos in alegerea celui mai bun semineu sau soba! In functie de tipul si calitatea dispozitivului, toate aceste lucruri pot fi influentate si usor diferite. Daca ai nevoie de mai multe sfaturi si informatii, daca vrei sa optezi pentru un semineu bioetanol, electric sau chiar pe gaz, poti apela oricand cu incredere intr-o echipa de specialisti, de aceea iti recomandam echipa PEFOC.RO, ce iti sta la dispozitie cu consultanta gratuita, informatii si sfaturi in legatura cu orice intrebare sau nelamurire!