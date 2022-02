Mămicile din Sibiu sunt o ”forță” și încă una greu de ignorat. Orice problemă ai avea, ele au răspunsul, cu orice nedumerire te-ai confrunta, ele te vor lămuri, orice supărare te-ar măcina, cu un răspuns ele o vor îndepărta. Nu e greu să intri pe grupul lor de Facebook, dar e greu să reziști tentației de a obține răspunsul la întrebările care te rod. Aprobarea lor că faci bine e mai presus de orice. Ele sunt cele care în urmă cu patru ani au deconspirat un agent sub acoperire (CITEȘTE AICI POVESTEA CARE A FĂCUT ÎNCONJURUL PRESEI) și tot ele sunt cele care acum oferă soluții la un posibil război între Rusia și Ucraina.

Ce armată, ce generali de trei stele, ce planuri de atac și apărare? Grupul de pe Facebook al mămicilor din Sibiu este locul în care se dezbat cele mai arzătoare subiecte, de la iritațiile date de scutec la posibilitatea începerii războiului din Ucraina. Și cum acesta din urmă este subiectul acestor zile, evident că este discutat și întors pe toate fețele. Și nu se emit doar ipoteze, ci se dau și soluții.

La întrebarea lansată timid de o mămică:

”Dragi mamici,

Ce parere aveti de stirile astea in legatura cu razboiul? Poate suna stupid, dar eu sunt tare panicata. Voi ce planuri aveti in caz ca incepe? Ce se poate face? Ma gandesc numai la copilasi..” evident că răspunsurile nu au întârziat să apară.

Și cum identificarea cu problema celuilalt e o sursă de alinare…”Nu te poate liniști nimeni și nimic! Ce o sa vrea Dumnezeu sa ne dea sa trăim , o sa trăim cu toții….și eu sunt destul de panicata, însă este ca si cum ai vrea sa te aperi de un cutremur sau tsunami in ultimele 5 minute! NATO cu cei câteva mii de oameni din România sunt ca degeaba, tot la fel cum cei câțiva ruși de la granița Ucrainei nu pot ajunge la noi fără sa treacă de ucrainieni , însă sa nu uitam ca războiul de acum nu se mai face cu tancurile!😩”, spune o mămică.

Dar o întrebare naște o alta: ” Nu înțeleg treaba cu „NATO cu cei câteva mii de oameni din România sunt ca degeaba”. Știți cum funcționează această alianță și ce presupune ea?”, este nelămurirea unei alte mămici, în timp ce alta chiar e pusă pe gânduri de situația din Ucraina: ”Totusi ramane intrebarea: ce naiba vrea Putin si oligarhii? Nu e ca si cum Ucraina ar fi o tara bogata…altele sunt interesele, mai intelegeam daca aveau petrol etc, dar n-au… Dupa cum se stie deja, Putin e prieten cu chinezii, si cu Venezuela (deja a dat de inteles ca ar putea trimite trupe in Venezuela ca sa ameninte SUA. Si cand vine vorba de americani, imi pare ca Putin a le-a cam vazut slabiciunile, Mai ales de cand cu dezastrul de Trump si Afghanistan etc.”

O altă mămică e gata de atac: ”Ne luam pistoale si pe ei😚”, iar o altă mămică spune că ”Vă sugerez ceva: citiți cu atenție și luați aminte la (toată) poezia (hyper cunoscută) lui Eminescu, Glossa, și apoi lăsați-l pe Dumnezeu să se ocupe… Planurile LUI cu fiecare nu pot fi schimbate 🙂”

Dar, cele mai multe sfaturi se referă la a închide televizorul: ”Ca sa nu mai fi-ti panicata nu va mai uitați la TV sau evitați canalele care te fac sa crezi ca mai ai doua zile și mori. Eu asta fac demult,de când era nebunia cu un milion de morți de covid. O sa treacă și valul asta cu războiul ca și covidul.”, e sfatul unie mămici.

”Eu ador viata fara tv, imi place ca nu mai am stres extra. Am 3 copii cu care nu ma plictisesc, nevoile lor sunt pe categorie de varsta asa ca imi dedic 90 % din timp lor.

Lasati televizorul( sau sursa care va incarca negativ)si ocupati-va timpul cu copiii, rugati-va impreuna, iesit la plimbări, o sa vedeti schimbări in viata dumneavoastră”, spune o altă sibiancă. Iar una dintre mămici chiar a aplicat metoda și funcționează: ” felicitari. Nici noi nu ne uitam la tv și chiar ma bucur pt ca nu mai sunt încărcată negativ, când deschidem TV-ul (fff fff rar eu) ne uitam la desene”

Râdem, glumim, dar o mămică spune că fasolea frecată te scoate din impas, iar un alt membru al grupului pune punctul pe i: