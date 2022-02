Polițiștii sibieni au depistat, în weekend, cinci șoferi care conduceau mașini, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Cu toții s-au ales cu dosare penale.

Primul dintre ei a fost depistat vineri seara, în Sibiu, pe strada Oncești. Acesta are 42 de ani. „Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind întocmite actele pentru efectuarea cercetării penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

A doua zi, în jurul orei 08,30, în orașul Copșa Mică, polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus pe DN 14 de către un bărbat în vârstă de 55 de ani, domiciliat în județul Alba. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar după recoltarea probelor biologice, s-au întocmit actele în vederea efectuării de cercetări penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Tot sub influența alcoolului a fost depistat la aceeași dată, în jurul orei 21,00, un sibian în vârstă de 40 de ani, care conducea un autoturism pe DN 1, în zona localității Șelimbăr, având o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Sibianul a fost însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală, în conformitate cu prevederile articolului 336 aliniatul 1 din Codul Penal.

Duminică, în jurul orei 12,30, pe raza localității Agârbiciu, seria șoferilor depistați sub influența alcoolului a continuat. „De această dată este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani, din județul Mureș, a cărui testare alcoolscopică a indicat valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. După recoltarea probelor biologice, s-au întocmit actele în vederea efectuării de cercetări penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului”, mai spune Lazăr.

În aceeași zi, în jurul orei 16,30, în municipiul Mediaș, polițiștii au oprit un autoturism condus pe strada Baznei de către un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Dârlos. Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.