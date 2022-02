Consilieri locali și județeni USR sunt în perioada de foc a adoptării bugetelor locale și își susțin proiectele de investiții, acordate la problemele concrete ale locuitorilor.

Consilierii locali au nevoie de suport, de consiliere și echipe tehnice care să lucreze profesionist la elaborarea proiectelor de hotărâri, dar și la analiza de structură a fiecărui buget propus.

Deși inovative și constructive, deseori inițiativele lor se lovesc de zidul lipsei de voință politică al majorităților din consiliile locale. Sunt însă localități din județ în care proiectele depuse de consilierii USR au fost adoptate datorită recunoașterii beneficiilor pentru locuitori.

În comuna Turnu Roșu consilierii USR au depus 13 inițiative, din care 9 se vor materializa anul acesta.

“Poate cel mai important și – în mod surprinzător – foarte bine primit proiect depus de noi, se referă la digitalizarea Primăriei Turnu Roșu.Consider că în momentul în care vom reuși să implementăm acest proiect o mare parte din problemele pe care le întâmpină astăzi cetățenii comunei vor fi rezolvate. Mă refer în special la plata impozitelor și taxelor, dar nu exclusiv. Digitalizarea aduce cu sine mai multă transparență în actul administrativ și va simplifica interacțiunea dintre funcționarii publici și cetățeni.

Tot în zona investițiilor se incadreaza si drumul de legatura dintre Turnu Roșu și Sebeșu de Jos! Acesta e un proiect pe termen lung, cu siguranță o să dureze până îl vedem gata, dar am obținut acordul începerii demersurilor: cadastrarea zonei, apoi proiectarea drumului și tot ce decurge de aici.” a declarat Andreea Anghel, consilier local Turnu Rosu.

Toate sunt lucruri importante de realizat pentru comunitate și unele dintre propuneri chiar nu suportă amânare. Motiv pentru care, în secțiunea Reparații și Extinderi, consilierii USR au propus alocarea unor sume de bani pentru reparații urgente necesare clădirii Dispensarului Vechi al satului Turnu Roșu.

“Este un edificiu cu care am putea să ne mândrim și să îl punem în valoare, în schimb asistăm cum pe zi ce trece devine o ruină. Deși de mai multe ori am ridicat această chestiune în Consiliul Local, de data aceasta am și obținut acordul alocării a 30.000 lei pentru a-i împiedica degradarea.” a mai precizat Andreea Anghel.