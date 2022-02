A venit momentul revanșei pentru pilotul de curse în fața celui de snowmobil. Anul trecut, Martin Freinademetz, dublu campion mondial la snowboard și un împătimit al sporturilor de iarnă, l-a provocat de pe șaua snowmobilului la un duel pe Sebastian Barbu, multiplu participant în curse naționale și internaționale de automobilism. În prima ediție a acestui concurs inedit și unic în România, snowmobilul a fost rege. Iar anul acesta a venit vremea revanșei.

De data asta, cei doi piloți au făcut și schimb de bolizi. Martin a trecut la volanul Skodei Fabia iar Sebi a luat snowmobilul de coarne. Dintre cei doi, cel mai probabil Sebi a fost cel mai câștigat, pentru că snowmobilul e mult mai ușor de stăpânit decât caii putere ai mașinii de raliu. „Pe snowmobil a fost foarte interesant. Nu am exagerat, era un snowmobil construit pentru zăpadă afânată, nu pentru condiții de pârtie, iar diferența am făcut-o la volanul mașinii. M-a ajutat mult și faptul că Martin a făcut o greșeală pe snowmobil și acolo a fost momentul în care am câștigat”, spune Sebi Barbu. „N-a semănat cu niciuna dintre mașinile pe care le-am condus până acum, e foarte puternică și era cât pe ce să ies de pe traseu”, spune Martin despre bolidul pe care l-a condus. Ca șansele să fie egale, ambii piloți au condus ambele vehicule iar turele au fost cronometrate individual.

Ca să compenseze timpul pierdut în fața snowmobilului când se afla la volan, Martin a forțat la maxim când i-a venit rândul pe snowmobil, dar chiar și așa, Sebi Barbu a câștigat la timpul general, cu o diferență de câteva secunde. Mașina folosită de cei doi concurenți este o Skoda Fabia R5, cu transmisie 4×4 și cutie secvențială în cinci viteze. Mașina produce 280 de cai putere. „Am echipat mașina cu niște pneuri speciale, ”cauciucuri de Suedia”, cum li se mai spune popular, pneuri ce ne-au ajutat pe amândoi să eliberăm toți caii putere de sub capotă”, mai spune Sebastian. Competiția va deveni și mai interesantă anul viitor, când pe lângă cursele la volan și pe snowmobil, cei doi se vor întrece și pe schiuri și placa de snowboard.