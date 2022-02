Jennifer Lopez este în prezent una dintre cele mai cunoscute actrițe de peste Ocean, reușind să cucerească de fiecare dată prin aparițiile senzaționale. Vedeta a purtat mai multe modele de pantofi cu ocazia evenimentelor de promovare a filmului „Marry Me”, printre care și o pereche de pantofi produsă de brandul Hardot, ale cărui baze au fost puse de două sibience, Alina Popa și Dana Iuga.

Apariția actriței a atras atenția presei internaționale, care a apreciat pantofii artistei, scriind despre aceștia că „au furat tot spectacolul”.

Bazele firmei care a creat pantofii purtați de Jennifer Lopez au fost puse în urmă cu 8 ani de designerul Dana Iuga și managerul Alina Popa, timp în care au existat foarte multe încercări și colaborări cu fabrici și ateliere, însă întotdeauna au existat obstacole, firma propriu-zisă luând naștere, la nivelul la care este acum, în urmă cu 3 ani.

„La început am vrut să facem ceva comercial, dar pe parcurs ne-am dat seama că nu putem ieși în evidență decât prin creativitate. Concurența este destul de mare pe piață, așa că trebuie să vii cu ceva nou. Colega mea, Dana, a făcut modele deosebite, inspirate din opinca românească și am încălcat toate regulile întâlnite, în special o regulă întâlnită în industria încălțămintei: în spatele pantofului este o parte care se numește ștaif, unde se pune întotdeauna piele fină, iar noi am încălcat această regulă tăind ștaiful și introducând piercinguri. Toată lumea a zis că nu o să funcționeze pentru că o să deranjeze și noi am demonstrat că este purtabil și e foarte comod.” menționează Alina Popa.

Astfel, a fost creat un brevet de invenție pe partea de prindere și produsele au fost înregistrate la OSIM.

Primul contact cu celebritățile

Pe pagina de Instagram a brandului au fost postate produsele create , acestea fiind văzute de stilistul personal al lui Jennifer Lopez, care a fost plăcut surprins de creații, propunându-le o colaborare.

„Eram foarte încântate. În primul proiect al lui ne-a adus-o pe Heidi Klum, iar la Next Top Model, emisiunea la care prezenta Heidi Klum, i-am trimis 13 perechi de pantofi. Acesta a fost primul proiect cu stilistul. După acest eveniment ne-a mai cerut câteva perechi de pantofi pentru câteva vedete, dar cea mai în vogă este Jennifer Lopez. Mi-a cerut perechile de pantofi acum câteva luni, nu știam când o să-i poarte, am fost foarte încântate să vedem că i-a purtat chiar la lansarea filmului ei.” spune Alina Popa.

Alte vedete care mai poartă pantofi marca Hardot sunt Thalia, Lynn Whitfield.

Prețul decent – marcă a rafinamentului

O pereche de pantofi ca cei purtați de Jennifer costă în jur de 1700-1800 lei, ceea ce demonstrează faptul că rafinamentul și bunul gust nu constau întotdeauna în prețurile exorbitante pe care le afișează uneori marile branduri. De această dată, vedeta a preferat să poarte o pereche de pantofi a unui brand nu atât de cunoscut la nivel internațional, dar care a surprins prin detaliile unice.

Brandul Hardot, în curând în Los Angeles, New York, Chicago.

În curând cele două inițiatoare își vor prezenta creațiile la mai multe târguri internaționale din Milano, Paris în luna martie. Bradul Hardot are colaboratori in toata lumea, pe lângă vânzările care vin de pe site.

„Jennifer Lopez a transmis stilistului său faptul că îi plac foarte mult pantofii, nu am reușit să vorbesc personal cu ea, dar mi se pare, cel puțin pentru noi, cea mai mare reușită, pe lângă faptul că vedeta a purtat creațiile noastre, ceea ce a scris publicația ”Harpers Bazaar” din America, care nu aveau de unde să ne știe sau să fi avut vreun contract cu ei. Pur și simplu au văzut încălțămintea și au scris doar lucruri frumoase și de la ei au preluat toate publicațiile din lume, asta ne-a propulsat efectiv, a fost pentru noi cea mai mare realizare și bucurie.” declară Alina Popa, managerul firmei.

Pe viitor, cele două își doresc o colaborare în America, unde ar dori să-și deschidă magazine deoarece au foarte mulți clienți din America, primul fiind în Los Angeles, apoi New York și Chicago. De asemenea, își doresc în continuare colaborări în toată lumea și visează să ajungă unul dintre cele mai cunoscute branduri din lume.