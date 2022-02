Sibiul tinde din ce în ce mai mult către a fi un oraș verde. Autobuzele electrice, pistele de biciclete din ce în ce mai multe, programul de bike sharing, toate acestea, crede consilierul local USR, Diana Mureșan, pot fi completate cu un transport în comun mult mai atractiv. Pentru asta vine cu două propuneri, deocamdată pe pagina ei de Facebook: gratuitate pe toate traseele Tursib în ziua de vineri și bilete valabile pe mai multe trasee.

”Cu toții suntem deranjați de aglomerația din trafic. Rezolvarea problemei nu presupune o singură soluție și știm asta pentru că avem numeroase exemple de succes, comunități care au știut să găsească formule care să rezolve, în mare măsură, această chestiune.

Întotdeauna, printre aceste soluții, s-a aflat încurajarea utilizării transportului în comun. Nu trebuie decât să facem și noi același lucru: un transport în comun mai eficient, mai ieftin și mai atractiv.

În acest sens, am înaintat Primăriei, Consiliului Local si conducerii Tursib două propuneri:

• Vinerea Verde: un concept care presupune ca, în această zi, transportul public să fie gratuit pentru toți călătorii;

• Un nou tip de bilet care să fie valabil timp de 60 de minute (după momentul validării), pe toate liniile Tursib (nu exclusiv pe o linie, cum se întâmplă în prezent).

Consider că aceste măsuri pot constitui motive în plus pentru a renunța la mașina personală în favoarea transportului în comun de pe raza municipiului Sibiu.” sunt propunerile consilierului local USR.

Ca în Cluj și Brașov

Dana Mureșan spune că aceste măsuri au fost deja aplicate în alte orașe mari ale României, și că s-ar preta și în Sibiu, pentru atragerea călătorilor către transportul în comun. ”Cred că aceste propuneri sunt destul de ușor de implementat, după o analiză făcută de cei de la Tursib, pentru că ei au toate datele. Biletul valabil pe mai multe trasee este deja implementat în Brașov, Cuj, și merge foarte bine. Ar fi util, pentru că de multe ori trebuie să ajungem într-un punct dar pentru o stație trebuie schimbat autobuzul, de exemplu. Și atunci biletul va fi valabil și pe al doilea traseu. Iar vinerea verde este deja un program care din nou, în Cluj a fost implementat, și ar prinde și la noi. Nu cred că prin aceste măsuri bugetul Tursib ar fi afectat, pentru că, odată ce sibienii vor avea acces mai facil la transportul în comun, vor vedea că ajung mai repede unde au nevoie, că traficul e deblochează, vor folosi autobuzele mia des, deci încasările vor crește.

Dacă vrem să avem un oraș verde trebuie luate măsuri și pentru transportul în comun, pentru a-l face mai atractiv” spune Diana Mureșan.