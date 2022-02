În incinta Facultății de Medicină, lângă Spitalul Județean, s-a deschis în acest final de săptămână un centru de testare gratuită pentru cei cu simptome covid 19. Marți dimineața însă, zeci de persoane au așteptat în fața centrului, pentru că era închis din cauza faptului că nu a venit niciun cadru medical pentru a face testele. În cele din urmă situația s-a deblocat, dar rămâne tensionată. Și asta din cauza responsabilității organizatorice care se aruncă de la DSP la Spitalul Județean și invers.

Centrul de testare gratuită este primul de acest fel care se deschide în Sibiu. Pe parcursul celor două zile din weekend-ul trecut, echipele medicale au fost formate din medici de familie și aproximativ 200 de persoane au fost testate.

Centrul a fost deschis la inițiativa DSP. ”Centrul a fost deschis la inițiativa noastră și a Consiliului Județean. Am stabilit cu conducerea spitalului județean ca dimineața până la ora 15 să asigure ei echipa medicală, urmând ca de la 15 să vină echipa de la noi. Inițial s-a discutat ca centrul să funcționeze doar pe weekend, dar managerul Spitalului a venit cu propunerea de a funcționa și pe timpul săptămânii, urmând să se asigure echipele așa cum am spus”, explică Lucian Blăguțiu, directorul DSP Sibiu.

Cu toate acestea, marți dimineața centrul a fost închis, oamenii ținuți în fața ușii, pentru că nu exista personal medical care să facă testările.

”Păi spitalul era cel care trebuia să asigure echipa, conform înțelegerii. Și luni de dimineață tot ei au fost, acum nu știu ce s-a întâmplat. Noi am venit de la ora 15, așa cum a fost înțelegerea”, spune Lucian Blăguțiu.

”Înțelegerea a fost punctuală”

De cealaltă parte, managerul Spitalului Județean, Daniel Chelcea, spune că centrul este al DSP-ului, iar spitalul nu a fost întrebat niciun moment dacă se implică în organizare. ”Eu am văzut în ziar despre deschiderea centrului, nu m-a informat nimeni. Și pe weekend am trimis oameni de la noi, registrator, teste. Apoi, înțelegerea a fost punctuală pentru ziua de luni. Pentru zilele următoare nu am avut nicio înțelegere cu cei de la DSP, nu m-a contactat nimeni. Când am văzut că oamenii stau afară, și nu au de ce să sufere, am trimis până la urmă o echipă de la spital. Pentru zilele următoare nu știu ce se va întâmpla, pentru că, repet, înțelegerea a fost punctuală, pentru luni. Dar o să sun eu să văd cum vor decurge lucrurile, pentru că aici nu e loc de orgolii. Cel mai probabil a fost o deficiență de comunicare”, spune Daniel Chelcea.

Centrul de testare de la Facultatea de Medicină este deschis zilnic, între orele 9- 19.