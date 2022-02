Noaptea de marți spre miercuri nu a fost de bun augur pentru doi bărbați care se aflau într-o mașină ce merge dinspre Brateiu către Mediaș. Autoturismul a ieșit de pe șosea, iar cei doi bărbați au ajuns la spital.

Evenimentul s-a produs în cursul nopții, în jurul orei 1:30.

Din primele cercetari a rezultat ca, pe un tronson de drum in curba la stanga, soferul unui autoturism condus spre Medias, a pierdut controlul directiei de deplasare si a iesit in afara partii carosabile, in partea stanga a directiei de mers. Șoferul și pasagerul, ambii din județul Giurgiu, au ajuns la spital.

La fața locului au ajuns câte un echipaj SAJ și unul SMURD.

În accident au fost implicate două persoane dintre care una incarcerată.

Un bărbat de aproximativ 58 de ani ,conștient și cu plagă membru superior a fost transportat la CPU Mediaș de către echipajul SAJ.

Șoferul de 59 ani, conștient și cu un traumatism cranio facial a fost transportat la CPU Mediaș de către echipajul SMURD.