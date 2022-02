Alec Baldwin a fost dat în judecată de familia directoarei de imagini ucise pe platoul de filmare al filmului „Rust”. Tragicul eveniment a avut loc în luna octomberie 2021. Atunci actorul a „împușcat-o și ucis-o din imprudență” pe Halyna Hutchins pe platoul de filmare, potrivit unui proces intentat de familia acesteia.

Hutchins, în vârstă de 42 de ani, a murit anul trecut în timpul unei repetiții, după ce arma lui Baldwin s-a descărcat.

Avocații familiei Hutchins au declarat că aceasta ar fi fost încă în viață dacă membrii echipei nu ar fi redus costurile.

Procesul de marți a fost intentat la First Judicial District Court of New Mexico în numele soțului directoarei de imagini și al fiului Andros, și cere daune nespecificate, anunță BBC, potrivit Mediafax.

Baldwin și alții sunt acuzați că „nu au efectuat verificările de siguranță standard și nu au respectat regulile de bază privind siguranța armelor”.

De asemenea, producătorilor li se reproșează că „au făcut rabat de la procedurile de siguranță atunci când erau în joc vieți omenești, s-au grăbit să respecte programul și au ignorat numeroasele plângeri privind încălcări ale siguranței”.

Printre ceilalți inculpați menționați se numără regizorul asistent David Halls, armurierul Hannah Gutierrez-Reed și recuzitatorul Sarah Zachry.