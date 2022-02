În ultimii ani, salariul mediu net a crescut considerabil în municipiul Sibiu, însă același lucru s-a întâmplat și cu prețurile. Alimentele, activitățile recreative, transportul, dar și chiriile sunt mai scumpe față de anul 2020, de exemplu, însă traiul în orașul de pe Cibin este mult mai ieftin față de alte municipii din România.

Potrivit numbeo.com, platformă ce analizează nivelul de trai din marile orașe ale lumii, raportat la costul vieții din New York, o familie formată din patru membri din Sibiu are nevoie, ca să trăiască, de un venit mediu de 7,413.28 lei. Față de anul 2020 se înregistrează o creștere destul de mare. Pe atunci, costul traiului unei familii era de 6,793.86 lei. În aceste sume nu sunt incluși banii de chirie. Potrivit aceluiași raport, o singură persoană are nevoie de 2,128,35 lei pentru a trăi în orașul de pe Cibin.

Cât costă alimentele la supermarket și mesele la restaurant în Sibiu

În municipiul Sibiu, două persoane care ies într-o seară la un restaurant, vor scoate din buzunar, în medie 150 lei doar pentru masă. O bere costă între 8 și 9,50 lei, iar o sticlă de apă costă, în medie, 4,69 lei.

În supermarketuri, un litru de lapte costă 5,29 lei, un kilogram de orez 5,78 lei, 12 ouă costă 8,09 lei, un kilogram de mere costă 3,99 lei, iar unul de roșii costă 6,15 lei. O sticlă de vin se găsește la rafturi, în medie, la prețul de 20 lei, iar o bere la jumătate de litru costă 3,84 lei.

Cât despre activitățile sportive și recreative, un sibian va plăti în medie 132,50 lei pe un abonament la sală și 51,88 lei pentru a închiria o oră un teren de tenis. Pentru a merge la cinema o persoană trebuie să plătească 26 lei.

Sibiu, mai ieftin decât Cluj-Napoca și mai scump decât Timișoara

Anul acesta, Cluj-Napoca este orașul din România cu cel mai scump trai. Dintre orașele mari analizate de platformă, în Timișoara costul vieții este mai ieftin. Pentru a ajunge la aceste cifre au fost luate în calcul cheltuielile zilnice, cum sunt produsele alimentare, călătoriile în oraș și închirierile pentru activități recreative.

Potrivit sursei, Sibiul este cu 10,70% mai ieftin decât Cluj-Napoca, iar asta fără a fi luat în calcul prețul chiriei. De exemplu, în Sibiu, închirierea unei locuințe este cu 35,07% mai ieftină decât în Cluj-Napoca.

Chiar și atunci când vine vorba de restaurante, alimente și transport, persoanele din Sibiu trebuie să scoată din buzunare mai puțini bani față de cele din Cluj-Napoca. De exemplu, în orașul de pe Cibin o masă în oraș, într-un restaurant cu prețuri mici, costă 25 de lei, iar la Cluj-Napoca costă 30 de lei. Un cappuccino, un litru de lapte, un bilet de autobuz la Sibiu costă 8,20 lei, 5,29 lei și respectiv 2 lei, pe când în cel mai scump oraș din țară costă 9,62 lei, 5,55 lei și 2,50 lei.

Sibiul este mai ieftin și decât București, Constanța, Iași și Brașov, însă este mai scump decât Timișoara. În orașul de pe Bega o familie cu patru membri se poate întreține cu 7,333.68 lei, iar o singură persoană, cu 2,125.69 lei. Un locuitor din Sibiu trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru nevoile sale decât o persoană care locuiește în Timișoara. Mâncarea din restaurante, fructele, produsele locale, băuturile sunt mai scumpe în Sibiu. Totodată, un sibian care dorește să meargă la sală sau la alte activități recreative, va cheltui mai mult decât un timișorean.

Sibiul are chirii mai ieftine

Cu toate acestea, în Sibiu costurile pentru închirierea apartamentelor este mai mic față de cele două orașe mai sus menționate. Un apartament cu o cameră în centrul Sibiului, respectiv în restul cartierelor, are un cost de închiriere de 1,330.21 lei, respectiv 1,054.45 lei. În Cluj-Napoca, prețurile sunt aproape duble în centrul orașului, și anume 2,024.92 lei pentru închirierea unui apartament cu o cameră. În afara zonei centrale, chiria costă 1,439.44 lei. În Timișoara, închirierea unui apartament cu o cameră în centrul orașului costă 1,639.41 lei, iar în afara centrului, 1.217.43 lei.

Când vine vorba de achiziționarea unui apartament, în Sibiu metrul pătrat costă între 4,909.33 lei – 6,432.80 lei, în Cluj-Napoca metrul pătrat variază între 8,152.99 lei și 11,887.78 lei, iar în Timișoara metrul pătrat costă între 6,046.76 lei și 7,943.99 lei.

Salariul mediu net pe lună în municipiul Sibiu este 2,902.80, mai mare decât era în anul 2020, potrivit aceleași platforme, și anume 2,591.28 lei.

Sursa: numbeo.com