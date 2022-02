Celebra garsonieră de 11 mp a fost scoasă la vânzare. După ce a fost închiriată cu prețul de 180 euro pe lună, acum, celebra locuință a fost scoasă la vânzare pe site-urile de imobiliare.

Garsoniera de 11 mp i-a fascinat pe români în urmă cu câteva zile, după un anunţ publicat pe Facebook de o agenţie: „Vă propunem spre închiriere o garsonieră în cartierul Gheorgheni, complet mobilată și utilată, centrală termică pe bloc și cheltuieli lunare mici. Suprafața este de 11 metri pătrați„. În scurt timp, postarea s-a viralizat şi a adunat zeci de mii de comentarii ironice, potrivit observatornews:

„Ajungi singur acasă și tot trebuie să intri pe rând”.

„Au mobilat liftul din greșeală”.

„Am fost să o vizionez. A trebuit să mă dau cu lubrifiant ca să intru”.

„Noi facem sicrie mai mari ca asta”.

Garsoniera a fost scoasă la vânzare

Se pare însă că persoana care s-a mutat în garsonieră nu plănuieşte să stea foarte mult aici, astfel că acum a fost scoasă la vânzare pe un site de imobiliare: „Propunem spre vânzare o garsonieră, Cartier Gheorgheni, Complet mobilată şi utilată. Situata pe strada Zambilei. Aproape de mijloace de transport in comun. Ideala pentru investiţie, posibilitate de cumpărare cu preluare de chiriaşi. CF Liber de sarcini. Preţ negociabil”, transmite Adevărul. Preţul cerut este de 37.499 de euro, adică 3.409 euro pe metrul pătrat.

Garsoniera virală pe internet se află într-un fost bloc de nefamilişti. Acolo, am întâlnit-o pe Paula, căreia părinţii i-au cumpărat o locuinţă acolo în urmă cu cinci ani, să aibă unde sta în timpul liceului. I-a costat 17 mii de euro, iar tânăra este foarte mulţumită acum.

Paula: „Cu curăţenia mă descurc foarte bine, o fac cam în cinci minute, am un televizor, un frigider, strictul necesar, un dulap, mă descurc foarte bine. Baia la mine acasă e cât garsoniera aceasta, dar după ce am renovat-o şi am făcut-o aşa cum mi-a plăcut, acum nu aş mai pleca.”