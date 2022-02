Primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu, le transmite cetățenilor nemulțumiți de creșterea taxei de salubrizare că nu administrația locală stabilește aceste costuri, ci ADI-ECO asociația care administrează salubrizarea în mai multe localități din județ.

Rolul Primăriei Șelimbăr, la fel ca al celorlalte localități din asociație, este doar acela de a colecta banii de la populație și de a-i transmite operatorului, SC SOMA.

”Primăria încasează o taxă. Acei bani intră într-un cont. La sfârșitul lunii, operatorul, SOMA în speță, ne face factură pe cantitatea de deșeuri colectată. Banii din contul prin care i-am încasat se virează prestatorului de servicii. Asta este singura implicare pe care Primăria o are. Cea de încasator de la cetățean. Un lucru cu care nu sunt de acord, pentru că este un serviciu pe care îl dezvoltă o societate comercială, iar primăria este instituția hulită, pentru că noi încasăm banii. Banii ăia nu sunt ai noștri. Toți plătim acea taxă de gunoi. Un lucru care este anormal, nu ar trebui să încasăm noi această taxă, ar trebui să se desfășoare activitatea cetățean-prestator. Dar nu o să crească nici taxa de gunoi. Noi avem o taxă pe care am crescut-o acum 3 ani și toată lumea ne întreba de ce am crescut-o. Uite că, acea taxă trebuia crescută la valoarea de 12,5 lei pe persoană. Restul UAT-urilor am văzut că au crescut-o mai mult și îi înțeleg și pe ei. Ideea este să îți faci o analiză și un calcul pe termen mediu și lung, nu o chestiune de conjunctură ca să depășească momentul. Noi ne-am asumat-o înainte de alegeri. S-a dovedit că acea sumă este cât de cât acoperitoare. Motiv pentru care, în momentul de față, nu iau în calcul să mărim taxa de salubrizare”, a precizat primarul Marius Grecu, într-un interviu acordat pentru Ora de Sibiu.