Tarabele din Piața Mică fac de ceva vreme parte din peisaj. La unele dintre ele se găsesc lucruri hand-made, la altele chinezării, și se vede asta de la o poștă. Dar, cum ajunge un comerciant să vândă în Piața Mică a Sibiului? După ce participă la o licitație, care spun unii dintre comercianți, că nu se desfășoară tocmai moral, dacă nu ilegal. Mulți dintre ei contestă felul în care sunt desemnați câștigătorii. Dar, toate reclamațiile depuse au fost considerate neîntemeiate de către comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Primăriei Sibiu.

De patru ani de zile tarabele din Piața Mică se închiriază pe o perioadă de doi ani, în urma unei licitații publice. Mai exact, cei interesați depun o ofertă pentru chiria anuală, un extras de cont și o declarație pe propria răspundere că nu poluează mediul. Primele două puncte valorează 40% din punctajul final, iar ultima 20%. Și aici intervin neregulile, conform unora dintre comercianți.

”Cu cât ai mai mulți bani în cont și cu cât oferi o chirie mai mare, cu atât obții punctaj mai mare și obții un loc de vânzare. Dar, mulți dintre cei care au câștigat anul acesta nu au câștigat pe drept. Și asta pentru că se împrumută de la o societate la alta pentru a avea cât mai mulți bani în cont. După licitație transferă din nou suma respectivă de bani. Ori asta nu înseamnă că au suma aceea în cont. O au până scot extrasul de cont, după care o returnează. Sunt comercianți care plimbă aceeași sumă de bani dintr-un cont în altul, în funcție de licitația la care participă. La fel se întâmplă pentru Piața Mică, la fel se întâmplă pentru căsuțele de la Zoo”, spune unul dintre comercianți.

Un alt comerciant, care este și producător de obiecte hand made, spune același lucru. ”Eu am câștigat acum doi ani, anul acesta nu am mai prins un loc. De ce, pentru că au venit alții cu conturi umflate. Cum se poate ca o firmă înființată în 25 ianuarie să aibă 4 miliarde în cont? Aici vorbim deja de fals și uz de fals, lucruri pe care le-am sesizat”, spune un alt comerciant.

Comercianții și producătorii care s-au simțit neîndreptățiți au făcut o serie de reclamații către Primăria Sibiu. O parte dintre răspunsuri au fost că ”reclamația nu este întemeiată”, iar la o discuție față în față cu reprezentanții de la Serviciul Domeniul Public li s-a spus că nu se poate face nimic. ”Am atras atenția asupra acestor nereguli, am cerut să fie verificate conturile, că se vede că aceeași sumă este plimbată de colo- colo sau că a intrat în cont exact înainte de a scoate extrasul. Și așa câștigă cineva pe nedrept, iar cineva care face o ofertă bună pentru chirie, dar nu are sume mari în cont, sau la fel de mari ca ale altora, pierde, deși banii aceia sunt banii munciți, nu împrumutați din alte părți”, spune unul dintre comercianți.

Produsele vândute sunt de fapt interzise

O parte a comercianților din Piața Mică reclamă și alte nereguli: sunt scoase la vânzare produse interzise prin caietul de sarcini. Prin acest document sunt acceptați la licitație cei care vând sau produc obiecte hand made și sunt interzise la vânzare jucăriile sau orice produse de vestimentație, obiecte cumpărate și revândute. Cu toate acestea, la multe dintre tarabe se găsesc exact aceste lucruri.

”Noi, care suntem producători de hand made, nu avem loc. Alții, care împrumută ani pentru a avea în cont, da vin cu produse cumpărate din obor din București, au loc să le vândă aici. Am sesizat faptul că sunt vândute jucării, de exemplu, lucru interzis. La fel orice fel de obiect vestimentar, poșete, ochelari de sore, etc. Ni s-a spus că cei de la Primărie nu au ce face. Păi cum se poate ca cineva care a participat la o licitație să încalce prevederile contractului, dar nimeni să nu îl tragă la răspundere sau să îl sancționeze în vreun fel?”, spune unul dintre comercianții nemulțumiți.

În plus, colegul său, atrage atenția că pe lângă neregulile legate de conturi, nici documentele nu sunt verificate de nimeni. ”La Zoo a câștigat cineva care nu a depus bilanțurile la firmă de 8 ani. În Piața Mică cineva a câștigat deși are cod CAEN de restaurant, iar un altul, prin codul CAEN îi este interzis să vândă în piețe, oboruri, târguri. Dar ei vând în Piața Mică, iar noi, repet, care am depus toate actele pe bune, pierdem evident, pentru că licitațiile sunt făcute pentru speculanți și separe că nimeni nu are interesul să verifice”, spune un alt comerciant.

Cei care nu vor mai putea vinde în Piața Mică spun că ori trebuie să se reorienteze pentru a câștiga din altceva, ori să găsească altă modalitate de a-și vinde marfa.