Marcel Ciolacu, liderul PSD, nu este de acord cu o alianță cu PNL.

Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, respinge varianta unei alianțe electorale cu PNL la alegerile din 2024. „Dacă jucătorii politici rămân aceeași și în 2024, cu certitudine PSD, PNL, UDMR și minoritățile vor trebui să facă din nou guvernul. Este logic acest lucru”, adaugă el.

„Nu cred (că va fi o alianță electorală PSD-PNL-n.r.) . Eu sunt adeptul sistemului german – fiecare candidăm, vedem scorul electoral și pe urmă creionăm o construcție. Dacă jucătorii politici rămân aceeași și în 2024, cu certitudine și în 2024 PSD, PNL, UDMR și minoritățile vor trebui să facă din nou guvernul. Este logic acest lucru”, spune la Europa FM Marcel Ciolacu.

Liderul PSD spune că nu are detalii despre o posibilă ruptură între Florin Cîțu și Niculae Ciucă.

„Nu am detalii. Dar care este interesul ca dl. Cițu să-l <îngroape> pe dl. Ciucă? (…) Eu am o comunicare și cu dl. Cîțu, și cu dl. Ciucă. E adevărat, pe zona executivă e normal să am cu prim-ministrul. Am vorbit astăzi cred că de vreo două-trei ori la telefon. Dar e normal să fie așa. Avem comunicare(cu Nicolae Ciucă-n.r.) Cred că are și cu dl. Cîțu. Am foast ieri împreună și nu am văzut o lipsă de comunicare”, adaugă liderul PSD.

(sursa: Mediafax)