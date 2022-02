Marele dirijor Stelian Stoica a decedat în noaptea de miercuri spre joi. Anunțul a fost făcut pe Facebook, acolo unde mii de oameni îl plâng. „În această noapte, a plecat să dirijeze orchestra națională a îngerilor marele dirijor Stelian Stoica. Noi, membrii Ansamblul Jidvei România – Pagina Oficială și ai Orchestrei Naționale Jidvei România suntem îndurerați de această veste tragică a plecării la cele veșnice a maestrului nostru drag! Generații de generații de artiști, formați sau acompaniați, cu siguranță, sunt la fel de îndurerați. Cuvintele sunt puține, dar lăsăm să vorbească versurile și cântecele create cu atâta dăruire de dumnealui:

<<Toate-n lume sunt știute

Câte-s vrute și nevrute

Numai cele ce-i stau scrise

Omului nu îi sunt spuse

Câte-n lume bune-s rele

Știe Dumnezeu de ele>>.

Odihnă veșnică, Maestre! Mă bucur că am crescut sub aripa dumneavoastră și că am fost consilierul și sfătuitorul dumneavoastră, cum m-ați prezentat ani de zile tuturor”, a scris pe Facebook un membru al Ansamblului Jidvei România.

Dirijorul Stelian Stoica s-a născut în Orlat, una dintre cele mai vechi așezări din Mărginimea Sibiului. Sibianul a crescut în Casa de Copii unde, sub îndrumarea unui profesor, a cunoscut tainele muzicii. „Acolo am învățat să cânt la acordeon. Am învățat întâi la mandolină, am încercat mai apoi la chitară, dar nu mi-a plăcut, pentru că mă dureau degetele, dar acordeonul m-a atras foarte mult. Faptul că știam să cânt cât de cât la acordeon, în școala generală mă foloseau la serbări… Apoi, după ce m-am întors din armată, aveau nevoie de cineva care să se ocupe de activitatea culturală în comună”, a declarat Stelian Stoica pentru antenasatelor.ro.

Tot la Orlat a luat naștere Ansamblul „Călușerul” care, în 2001, și-a schimbat numele în Ansamblul Artistic „Jidvei România”.