Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț Sibiu rămâne încă două luni sub control judiciar. Procurorii sibieni au prelungit măsura care a fost însă contestată de Iordănescu. Acesta este cercetat pentru delapidare, luare de mită și trafic de influență.

Măsura controlului judiciar a expirat pentru Eugen Iordănescu în data de 7 februarie. Procurorii care se ocupă de dosar au prelungit-o cu încă două luni. ”Măsura a fost atacată, dar judecătorii au menținut-o, astfel că până în luna aprilie continuă controlul judiciar. interdicțiile sunt aceleași ca înainte”, spune Ioan Veștemean, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Mai exact, Iordănescu nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar sau să aibă vreo legătură cu activitatea Camerei de Comerț Sibiu. Interdicțiile au fost stabilite inițial de judecătorii Curții de Apel alba, după ce Iordănescu a contestat în decembrie măsura controlului judiciar impusă la Sibiu. VEZI AICI CE ARE ȘI CE NU ARE VOIE SĂ FACĂ IORDĂNESCU

Până la expirarea celor 60 de zile de control judiciar, procurorii sibieni speră să finalizeze ancheta în acest dosar și să fie trimis în judecată.