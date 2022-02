E-an-na este o trupă sibiană care a intrat în lupta pentru reprezentarea României la Eurovision 2022. Chiar dacă nu au reușit să se califice în finală, cei de la E-an-na spun că sunt mulțumiți de prestația lor în concurs.

În ceea ce privește parcursul trupei, în 2014 a început conturarea ideii unei trupe, iar în 2015 au ieşit la lumină primele single-uri, care s-au bucurat încă din prima zi de un succes deosebit datorită sonorităţii aparte şi destul de unice. Trupa este formată din: Andrei Oltean – Voce, fluiere, cimpoi, acordeon, Roxana Amarandi – Voce, vioară, Ovidiu Ban – chitară, Andrei Piper – Chitară, Dragoş Geomolean – Bass, Paul Bucătaru – Tobe, Ioana Popescu – Clape.

„Pe parcurs, trupa a avut parte de câteva schimbări. La început trupa era formată din doar 4 oameni, iar apoi echipa s-a mărit uşor dar sigur. În acest moment trupa este formată din 7 membri , iar în ultimele luni, cu ocazia lansării M.L.R. și a participării la Eurovision am fost chiar 7+1, adăugându-l în mix şi pe Bogdan de la Vâlcea” menționează membrii trupei.

Un lucru mai puțin știut este semnificația numelui trupei. Conform spuselor membrilor trupei: „ Mircea Eliade spunea că “E-an-na” s-ar traduce din sumeriana antică prin sintagma “Casa Cerului”, lucru care ni s-a părut adecvat, considerând că acest proiect înseamnă, în esenţă, o lume nouă, dedicată muzicii şi frumosului.”

Mesajul din spatele pieselor

Melodiile sunt compuse de întreaga formaţie, cu diferite niveluri de aport în funcţie de materialul despre care se vorbește. „Fiecare piesă E-an-na are o poveste şi un concept în spate, fie că vorbim despre „Malere” cu îndemnul său la toleranţă, fie că vorbim despre „Biba”, o piesă făcută alături de bunica solistului, fie că vorbim despre „În frânt”, o piesă despre capacitatea umană de a îndura, pe care am colaborat cu artişti cunoscuţi la nivel internaţional (Eluveitie, The Snake Charmer)” menționează aceștia totodată.

Membrii trupei povestesc că deciuzia de a participa la Eurovision a fost un aspontană deoarece, după ce a apărut piesa „Malere” (şi EP-ul M.L.R. de pe care face parte piesa), constatând puterea piesei de a se face remarcată şi de a rămâne în mintea ascultătorului, au considerat că este o ocazie bună.

Experiența semifinalei

”Deşi nu am trecut în finală, considerăm că am avut o reuşită deosebită, fiindcă am câştigat inimile oamenilor: am avut parte de reacţii nemaipomenite, iar în semifinală am fost votaţi de peste 10.000 de oameni (peste 20% din totalul votanţilor).Am avut cu toţii parte de susţinere, şi suntem foarte recunoscători pentru răbdare, fiindcă un astfel de demers implică un efort foarte mare, şi nu rar am devenit indisponibili pentru apropiaţii noştri, ocupaţi fiind cu pregătirile.” menționează membrii trupei.

În 2017, trupa E-an-na a câştigat locul al doilea la Wacken Metal Battle în Germania, unde a impresionat atât juriul cât şi publicul de 8000 de oameni.

Impresionați de atmosferă

Membrii trupei povestesc că cea mai bună parte a concursului a fost atmosfera din green room, unde erau adunaţi artiştii, şi unde au avut parte de o colegialitate pe care nu au mai întâlnit-o de multă vreme.

„Un asemenea sentiment de apartenenţă a unei comunităţi este unul dintre pilonii pe care mizează muzica noastră, şi pe care abia aşteptăm să-l retrăim în cadrul viitoarelor concerte (Cluj – 4 martie, Bucureşti – 5 martie)” precizează aceștia totodată.