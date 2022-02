Acneea este o afecțiune dermatologică inflamatorie de care suferă adulții și copiii, deopotrivă. Potrivit Asociației Americane de Dermatologie, aproape 50 de milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu punctele negre, punctele albe și coșurile pe care acneea le produce.

Ce cauzează apariția acneei?

Acneea este cauzată de producerea excesivă de sebum, care se acumulează la nivelul porilor și îi blochează. Sebumul, împreună cu celulele moarte și impuritățile de la nivelul pielii, inflamează foliculul sebaceu și favorizează apariția coșurilor.

Cum poți afla ce produs este bun pentru tenul tău?

Nu este ușor să alegi o cremă pentru coșuri care să fie potrivită tenului tău, așa că ar fi o idee mai bună să consulți și un medic dermatolog înainte de orice achiziție. În funcție de specificațiile medicale și de particularitățile pielii tale vei putea alege acele creme pentru coșuri potrivite tenului tău, iar prin respectarea unei rutine corecte de îngrijire, te vei putea bucura de un ten sănătos.

O reală provocare poate fi alegerea unor produse pentru coșuri adecvate tenului uscat, dată fiind nevoia acestui tip de ten de hidratare. Orientează-te către produse care să nu usuce și care să nu irite tenul, ci care să aibă proprietăți calmante. Același echilibru între menținerea hidratării pielii, decongestionarea porilor și calmarea iritațiilor trebuie să se regăsească și la produsele pentru acnee utilizate de către persoanele cu un ten normal. În cazul tenului gras sau mixt este nevoie de produse care reglează sebumul și diminuează aspectul porilor dilatați.

Cum alegi cremele potrivite pentru acnee?

Alegerea unor creme pentru acnee se face ținând cont de ingredientele regăsite în compoziția lor. Printre cele mai eficiente ingrediente ce nu pot lipsi dintr-un produs pentru coșuri sunt următoarele:

4-Terpineol : puternic antiinflamator, regăsit în compoziția uleiului de arbore de ceai, acesta calmează roșeața, regenerează pielea și îndepărtează bacteriile și ciupercile, fiind eficient în îngrijirea tenului afectat de acnee;

Acid azelaic : exfoliant blând, cu proprietăți antimicrobiene și antiinflamatoare, care ajută la ameliorarea coșurilor și a punctelor negre, accelerând totodată procesul de regenerare celulară;

Retinoizi : aceștia dețin proprietăți de deblocare a porilor și de es tompare a semnelor post-acneice;

Niacinamide : acționează atât în reducerea inflamațiilor deja existente, cât și în prevenirea unor noi erupții, motiv pentru care acestea sunt ingrediente nelipsite din compoziția unor creme anti-acnee eficiente;

Centella asiatică : contribuie la calmarea pielii iritate și la estomparea urmelor lăsate de acnee, datorită conținutului bogat în betacaroten, aminoacizi, acizi grași și vitaminele A, C, B1 și B2;

Probiotice : sunt recunoscute pentru efectul de îmbunătățire a sănătății pielii și de ameliorare a acneei;

Benzoyl peroxide : împiedică inflamarea porilor și acționează în profunzime, pentru a distruge bacteria Cutibacterium acnes, care contribuie la apariția acneei;

Acid salicilic : favorizează deblocarea porilor, împiedică formarea punctelor negre și curăță tenul în profunzime.

Produsele anti-acnee RNW

Printre produsele anti-acnee RNW se află gama Shining, alcătuită din Niacinamide Plus Serum, Shining Toner și Shining Emulsion. Aceste 3 produse furnizează pielii niacinamide, acid tranexamic, glutation, adenosine, acid hialuronic hidrolizat și beta-glucan. Astfel, ele sunt recomandate pentru a reduce petele pigmentare și semnele post-acneice, dar și urmele lăsate de coșuri.

Dacă ai pielea uscată, RNW îți pune la dispoziție produsul Ceramide Mist, care ajută la normalizarea producției de sebum și întărește bariera de protecție a pielii. În cazul în care îți dorești o cremă anti-coșuri pentru corp, poți utiliza Aha In Body Lotion, ce conține acid salicilic și acizi AHA. Un alt produs antiacneic regăsit în gama RNW este Peeling Toner Pad Mild, care ajută la reducerea coșurilor și la curățarea în profunzime a porilor.

Produsele pentru coșuri Acnemy

Îți dorești un gel anti-acnee, patches cu microdarts sau un peeling blând pentru pielea predispusă la coșuri? Poți găsi exact produsele pe care le cauți în gama Acnemy. Cu Zitkit Vara poți beneficia de o rutină completă de îngrijire a tenului acneic, respectiv:

Cleanser cu acid salicilic;

Loțiune pentru uscarea coșurilor cu niacinamide, oxid de zinc și acid salicilic;

Cremă Zitcontrol care conține Zinc PCA și Quora NonPRCF;

Cremă cu SPF50, care reduce și previne coșurile.

Produsele Geek & Gorgeous

Geek & Gorgeous are un produs special pentru persoanele cu acnee care se poate utiliza indiferent de tipul de ten – Cheer Up. Acesta este un eficient exfoliant, ce conține acid mandelic și acid salicilic. El echilibrează nivelul de sebum, diminuează aspectul porilor și curăță pielea în profunzime, însă fără să o usuce.Un exfoliant blând și calmant pentru pielea sensibilă – Calm Down – este potrivit pentru a hidrata și exfolia delicat pielea, dar și pentru a ameliora roșeața.

Tot de la Geek & Gorgeous este produsul A-Game 5, care conține retinal și ajuta la combaterea îmbătrânirii pielii, la ameliorarea petelor pigmentare și la îngrijirea tenului predispus la acnee. Un ser pentru acnee care se poate utiliza pentru a regla secreția de sebum și a calma pielea iritată este APAD. Acesta este un ser pentru coșuri ce conține un derivat al acidului azelaic, dar are o textură mai ușoară și este destinat tuturor tipurilor de ten. Acneea este o afecțiune a pielii care ne poate da bătăi de cap, însă rutina corectă de îngrijire și produsele potrivite pot ajuta în ameliorarea simptomelor și în cazul prevenției.