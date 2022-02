Din primele informații ar fi vorba de o eroare umană care ar fi dus la izbucnirea incendiului. Focul ar fi pornit de la instalație frigorifică.

În prezent se încearcă să se stabilească exact câte persoane erau de fapt la bord, deoarece sunt suspiciuni că erau și oameni care călătoreau clandestin, pentru a ajunge în Italia sau Grecia, relatează Digi24.

Printre pasagerii salvați de pe feribot nu era niciun român, a declarat la Digi24 Nikos Koudounis, medic în Atena.

Un singur pasager a avut dispnee și a fost dus la spital. În rest, nu s-au înregistrat persoane cu arsuri, fracturi sau alte probleme de sănătate, potrivit sursei citate.

#Greece

Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.

237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W

