Paznicii și voluntarii Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor au scos în noaptea de sâmbătă spre duminică zeci de kilograme de pește prinse în plasele braconierilor.

Acțiunea a durat mai toată noaptea și câteva specii de pește au fost salvate. Cei care au întins plasele însă nu au fost găsiți.

”Multumim tuturor celor implicati in desfasurarea actiunii de astazi, prin care am reusit sa salvam cateva zeci de kilograme de peste din diferite specii, in special caras, platica, crap si salau dar mai ales ne bucuram ca am eliberat din plasele braconierilor (pe care nu am reusit sa-i gasim), cateva exemplare de stiuca, reproducatori capitali care mai au astfel sansa sa isi depuna ponta si anul acesta.

Paznicii si voluntarii AJVPS Sibiu, cu sediul pe str. Constitutiei nr.23, bl. 20, sunt uniti, pentru ape mai curate si mai bogate!

Cu sustinerea tuturor pescarilor vom reusi!” este mesajul de pe pagina de Facebook a AJVPS.