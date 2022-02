A fost publicată lista proiectelor acceptate spre finanțare în programul Electric Up. Conform acestui program, se acordă finanțare în valoare maximă de 100.000 euro pentru un beneficiar.

Lista proiectelor acceptate spre finanțare în prima sesiune a programului Electric Up a fost publicată pe site-ul ministerului Energiei la adresa energie.gov.ro/electricup.

„A fost finalizată etapa de reevaluare pentru primul ciclu de finanțare, etapă necesară după ce am suplimentat bugetul prin legea 12/2022. Am încredere că în următoarele zile, după ce se vor depune contestațiile, se vor semna contractele de finanțare. Întreprinderile mici și mijlocii și domeniului HORECA vor primi bani pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare <Electric Up>. Este un program prin care ne-am propus să susținem antreprenorii, pentru a avea consum optim de energie”, a declarat ministrul Energiei Virgil Popescu.

Totodată, pe site-ul ministerului a fost publicată și lista proiectelor propuse spre respingere.

Decizia de admis, respectiv respins, se va comunica aplicanților prin platforma informatică dedicată. Termenul de depunere a contestației este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorității.

În urma etapei de contestații, listele vor fi modificate.

Prin programul de finantare Electric Up se acordă finanțare în sumă maximă de 100.000 euro pentru un beneficiar.

(sursa: Mediafax)