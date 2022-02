Un sibian s-a întâlnit de două ori într-o singură noapte cu jandarmii. Din cauza consumului de alcool, bărbatul a devenit recalcitrant într-o benzinărie, motiv pentru care oamenii legii au intervenit pentru a aplana situația. Câteva ore mai târziu, omul făcea din nou probleme. În timp ce era transportat cu o ambulanță la spital, a încercat să sară din mașină. Același echipaj al Jandarmeriei s-a deplasat la fața locului pentru a-l calma pe sibian. A doua zi, după o noapte extrem de tumultoasă, sibianul acuză că jandarmii l-ar fi bătut.

Recalcitrant în benzinărie

Un echipaj al Jandarmeriei s-a deplasat, în noaptea de luni spre marți, într-o benzinărie de pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, acolo unde se afla un bărbat băut care a devenit recalcitrant. Oamenii legii spun că omul a fost calmat și, mai mult, a fost condus către o stație de taxi pentru a merge acasă.

„În data de 22 februarie, ora 03.00, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat în sprijinul unui echipaj de poliție, pentru a interveni pe strada Alba Iulia, la o benzinărie, acolo unde un bărbat în vârstă de 45 de ani din Sibiu, se afla sub influența băuturilor alcoolice și era recalcitrant. Situația a fost aplanată, persoana în cauză fiind sancționată contravențional. Ulterior, bărbatul a fost însoțit de jandarmi până într-o stație de taxi pentru a lua o mașină către casă”, a transmis, pentru Ora de Sibiu, Floriana Picioiu, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Sibiu.

Bărbatul a vrut să sară din salvare

Câteva ore mai târziu, același bărbat a sunat la 112 și a anunțat că s-a lovit la cap. El a declarat că se află pe Calea Cisnădiei. În acest sens, un echipaj al SMURD-ului s-a deplasat la fața locului pentru a-l duce la Urgențe. Doar că, în drum spre spital, omul ar fi devenit violent și ar fi încercat să sară din salvare.

„În data de 22.02.2022, în jurul orei 4:40, ca urmare a unui apel venit pe numărul de urgență 112, din partea unui cetățean care afirma că a căzut și s-a lovit la cap, un echipaj SMURD a intervenit de urgență în municipiul Sibiu, strada Calea Cisnădiei pentru acordarea de îngrijiri medicale bărbatului în vârstă de 44 de ani. Acesta a primit asistență medicală, având un traumatism cranio cerebral. Pe timpul deplasării spre UPU Sibiu, pacientul a devenit necooperant. În acest sens un echipaj de jandarmi a intervenit în sprijin, pacientul fiind predat la UPU Sibiu în siguranță”, a spus, pentru Ora de Sibiu, Alina Voina, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Echipajul Jandarmeriei a ajuns la locul indicat de echipajul SMURD, iar întâmplare face că jandarmii erau aceiași care îl calmaseră cu câteva ore mai devreme în benzinărie și îl convinseseră să meargă acasă. „Pacientul pe care îl transporta echipajul SMURD la UPU Sibiu a devenit agresiv și a vrut să sară din mașină. Ajunși la fața locului jandarmii au constatat că este vorba despre aceeași persoană, pe care au condus-o în siguranță la UPU Sibiu. În continuare se fac verificări pentru stabilirea situației de fapt”, a mai spus Floriana Picioiu de la Jandarmeria Sibiu.

Bărbatul acuză că l-au bătut jandarmii

După o noapte tumultoasă și plină de peripeții, bărbatul implicat în cele două evenimente face acuzații grave. Acesta a luat legătura cu reporterul Ora de Sibiu și a declarat că a fost bătut de jandarmi, chiar în interiorul salvării.

„Noaptea trecută mă aflam cu doi vecini și o prietenă într-o benzinărie de pe Alba Iulia. Am consumat sucuri, ape, bere. Recunosc, am consumat băuturi alcoolice. La un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, dar cineva a sunat la 112. Eu nu am fost violent și asta se poate confirma cu imaginile de pe camere. A venit un echipaj SMURD la benzinărie și au vrut să mă ducă la spital. Când am ajuns în zona magazinului Dumbrava, aproape de sensul giratoriu, a apărut un echipaj al Jandarmeriei. Patru jandarmi erau. Unul dintre ei, care avea undeva la 45-50 de ani, a început să mă lovească. M-a dar cu capul de scaune, m-a lovit cu picioarele. Mi-a crăpat capul după ce m-a izbit de fierul scaunului. Cei trei jandarmi și șoferul ambulanței, brancardierul și medicul au fost de față. Jandarmul m-a amenințat că dacă fac ceva o să mă omoare, m-a amenințat cu moartea și eu chiar îl cred. Mi-e frică pentru viața mea. Eu recunosc că eram în stare de ebrietate, i-am spus că mi-e frică, dar el m-a bătut măr. Este o mafie în uniformă”, a declarat Alin Baciu, sibianul care spune că a fost bătut de jandarmi.

În urma celor întâmplate, bărbatul a fost la poliție și la parchet pentru a depune plângeri. Mai mult, el acuză că va merge până în pânzele albe până când adevărul va ieși la iveală și cei vinovați vor plăti. „Voi face rost de camerele de la benzinărie și voi demonstra totul. Eu am intrat în salvare și aveam cu mine actele, documentele firmei, actele mașinii, talonul, casa de marcat, eu fiind șofer pe Bolt. M-au deposedat jandarmii de lucruri, iar fiindcă m-au și bătut, asta se numește tâlhărie”, a mai precizat bărbatul.

Sibianul spune că martori la evenimentul din benzinărie au fost prietenii lui, în compania cărora se afla noaptea trecută. Acesta spune că se teme pentru viața lui, dar și pentru viața familiei, el fiind căsătorit și având și copii.