„Ne aflăm aici într-un loc al frumosului, al dialogului, al ideilor. Sibiul continuă să fie o capitală culturală, iar acest lucru îl dovedim noi astăzi. Pentru că, deschidem pentru prima dată în România, la Muzeul Național Brukenthal o expoziție dedicată integral stampelor din era Meiji. Este prima mare expoziție de acest fel și singura din lume la ora actuală”, a declarat Alexandru Chituță, curatorul expoziției, la vernisajul care a avut loc ieri la Sibiu.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Majestății Sale Împăratul Japoniei și cu ocazia aniversării a 100 de ani de relații diplomatice româno-japoneze. Proiectul este realizat în colaborare cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Ambasada Japoniei în România și Colecția Ukiyo-E George Șerban, fiind cuprins în Axele culturale Brukenthal – colecții private.

Perioada Meiji a fost epoca de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în care Japonia, sub împăratul Meiji, a trecut de la statutul de societate feudală la cel de societate modernă, capitalistă.

Expoziția cuprinde piese din colecția privată a colecționarul George Șerban.

„Sunt foarte onorat să fiu aici, împreună cu dumneavoastră, și să iau parte la această călătorie în lumea Meiji, prin expoziția găzduită de prestigiosul Muzeu Brukenthal. În ultimii ani, multe muzee importante din România au organizat expoziții de artă japoneză din colecția lui George Șerban. Sunt recunoscător că astfel de inițiative vor permite multor români să descopere arta clasică japoneză. Scene istorice, portrete, personaje imperiale, peisaje și imagini din viața de zi cu zi, vă vor ajuta să descoperiți o parte a Japoniei în epoca Meiji. Această expoziție îi va aduce pe locuitorii Sibiului mai aproape de arta japoneză, dat fiind că e bine știut că prin Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu colaborăm în domeniul cultural de mulți ani.

Sper ca acest an, primul dintre următorii 100 de ani de relații diplomatice între Japonia și România să continue cu o colaborare culturală de succes și cu o prietenie pe termen lung”, a declarat Excelența Sa, dl. Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei.

„Sunt piese originale, lucrate în era Meiji, în perioada 1868-1912. Avem picturi originale, pe mătase, pe hârtie, e prima dată când sunt expuse în România și foarte rar chiar și în afară. Eu nu am văzut în lume nicio expoziție Meiji. Ceea ce am vrut să facem, este un proiect mult mai complet și mai complex decât cele realizate în trecut. Cred că ne-a reușit”, a spus colecționarul George Șerban.

„Acest eveniment are loc sub semnul dialogului. Acum șapte ani am avut șansa, bucuria și onoarea să-l cunosc pe actualul Împărat. O oră și jumătate am vizitat Palatul Imperial. Am primit din mâinile domniei sale premiul Japoniei. Peste puțin timp, am primit o altă distincție din mâna Împăratului, grație dialogului. Cred că putem dedica această întâlnire dialogului. Și este prima dată că JTI e partener al Muzeului Brukenthal. Împreună cu domnul Ambasador putem aduce laolaltă oameni care construiesc miracole. Cred că e cel mai bun lucru posibil. Această expoziție se va încheia în cadrul Festivalului de Teatru”, a adăugat Constantin Chiriac, Președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

„Sunt încântată să fiu la Sibiu într-o astfel de zi. Este nu numai o zi sub semnul Soarelui, ci și o aliniere a aștrilor, prin simbolismul acestei perioade și prin ceea ce se întâmplă în relația dintre România și Japonia. Nu doar că este Ziua Națională a Japoniei, dar cei doi Miniștri de Externe, ai Japoniei și României, au avut o întâlnire în cadrul Reuniunii de la München și au discutat despre relația bilaterală, atât în retrospectiva a 100 de ani de relații diplomatice, cât și în perspectiva Parteneriatului strategic cu Japonia, care urmează să fie semnat în acest an. Este un acord foarte important, mai ales pentru că Japonia este cel mai mare investitor asiatic în România. Ca reprezentant al unei companii japoneze, partener al Festivalului Internațional de Teatru și al Muzeului Brukenthal, consider că o piatră de temelie a acestui Parteneriat strategic este relația culturală extraordinară între România și Japonia. Această piatră de temelie a fost pusă la Sibiu. Anul trecut am fost parteneri ai unei expoziții despre ie și kimono, care sper să ajungă la Tokio. Anul acesta, susținem expoziția de stampe japoneze. Sper ca acest eveniment să simbolizeze un nou început, la nivelul următor, în relațiile dintre Japonia și România”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova și Bulgaria.

Începând din anul 2018, stampele japoneze au început să fie cunoscute și în România datorită unui program unic în sfera culturală românească, prin expunerea a sute de piese din colecția privată George Șerban, în muzeele din București, Sibiu, Iași, Brașov, Timișoara, Oradea și Bușteni. Peste 400.000 mii de vizitatori au putut vedea lucrările.

„Noua expoziție deschisă la Muzeul Național Brukenthal aduce o premieră în sfera culturală națională și est-europeană: realizarea unei expoziții cu stampe din perioada Meiji care acoperă, în integralitate, teme precum împărat, teatru, Bijin-ga (femei frumoase) și peisaje. În comparație cu alte expoziții realizate până în acest moment cu stampe din perioada Meiji (puține la număr), axate doar pe o singură temă, de pildă Bijin-ga ori axate pe un artist, expoziția de la Sibiu se constituie într-o incursiune completă în lumea stampelor japoneze din perioada Meiji. Așadar, așezăm din nou Sibiul și România pe harta culturală mondială, organizând o expoziție dedicată stampelor japoneze din perioada Meiji dintr-o colecție privată”, a concluzionat Alexandru Chituță.

Expoziţia este organizată de Muzeul Naţional Brukenthal împreună cu Colecția Ukiyo-E George Șerban şi în parteneriat cu Ambasada Japoniei în România, Festivalul Internațional de Teatru Sibiu şi Teatrul Național Radu Stanca şi are ca sponsori pe JTI, Dinamica, Hotel Ramada Sibiu şi Boromir.