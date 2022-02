Un bărbat care avea permisul de conducere suspendat s-a urcat băut bine la volan și a plecat la plimbare prin comuna Alma. Acesta a dat nas în nas cu polițiștii sibieni.

„La data de 21 februarie a.c., în jurul orei 17,30, pe raza comunei Alma, polițiștii Biroului Rutier Mediaș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Castanilor de către un localnic în vârstă de 51 de ani. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii medieșeni a rezultat că dreptul bărbatului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

De asemenea, testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Având în vedere cele constatate, la nivelul Biroului Rutier Mediaș, s-a deschis un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având acest drept suspendat, respectiv conducere sub influența alcoolului.