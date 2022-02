Indiferent că sărbătorești iubirea în mod nonconformist de Valentine’s Day sau tipic românește, de Dragobete, Sibiul este locul extraordinar pentru a-ți surprinde jumătatea. În această perioadă în Sibiu au loc diverse evenimente dedicate cuplurilor.

Cu prilejul sărbătoririi zilei de Dragobete, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu invită cititorii să răsfoiască paginile volumelor de dragoste incluse în expoziția „Cartea de dragoste în literatura română”. La Muzeul Astra, Bibliotecarii Compartimentului Carte pentru Adulți au pregătit pentru perioada 22-25 februarie o selecție amplă din cele mai citite și îndrăgite povești de iubire din literatura română clasică și contemporană, în format tipărit, dar și audiovizual. În cadrul expoziției se regăsesc opere literare ale marilor clasici: Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Cella Serghi, Ionel Teodoreanu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Fănuș Neagu, Mihail Drumeș. În egală măsură, sunt prezentate scrieri ale autorilor contemporani, dintre care amintim pe Nora Iuga, Matei Vișniec, Doina Ruști, Daniela Zeca, Iulian Tănase, Dan Coman, Mircea Țuglea, Irina Binder, Chris Simion, Marin Mălaicu-Hondrari.

„Reunim în această expoziție de publicații o serie de autori români care au oferit publicului povești de dragoste fascinante, pasionale sau tulburătoare. Am selectat numeroase romane consacrate, adevărate demonstrații de artă narativă, care continuă să fie lecturate din generație, în generație, dar și volume de dragoste scrise și publicate în perioada recentă. Suntem convinși că utilizatorii bibliotecii se vor lăsa inspirați de sărbătoarea Dragobetelui, de apropierea primăverii și vor face cele mai potrivite alegeri pentru împrumut dintre recomandările oferite de noi. Îi invităm, de asemenea, dacă le face plăcere, să ne transmită care consideră ei că sunt ingredientele principale pentru succesul unei cărți de dragoste”, spune Alexandrina Aldea, reprezentant al Serviciului de Relații cu Publicul. Cititorii sibieni sunt invitați să consulte publicațiile expuse, în perioada 22 – 25 februarie, în foaierul Corpului B, în timpul programului de funcționare (8 – 20), respectând toate reglementările legale în vigoare.Cei interesați să împrumute volumele prezentate sau altele similare vor fi îndrumați și susținuți de bibliotecarii de la Compartimentul Carte pentru Adulți (etajul 4).

Pentru petrecăreți, Pub-urile din Sibiu organizează petreceri tematice, unde te poți distra cu partenerul tău. Sâmbătă, 26 februarie, la Cotton Pub sunt așteptați DJ-ul Cipi Hampiu și Alex Zara.

Dacă îți dorești să „rupi” pentru un moment de agitația urbană, la Porumbacu de Sus, în weekend-ul 26-27 februarie, Dragobetele se sărbătoresc prin inaugurarea „Căsuței lui Dragobete” . În același timp, se oficializează căsătorii și se reînnoiesc jurăminte, atmosfera fiind special pregătită de către gazde. Printre activități se mai numără: Dansul lui Dragobete, ateliere de mățișoare, ateliere de prăjituri pentru cei mici.

Școala Populară de Arte și Meserii ”Ilie Micu” Sibiu – între orele 15 – 16.30 vă așteaptă la Șura Culturală din Gușterița cu un spectacol de muzică populară oferit de elevii claselor de canto muzică populară coordonate de Mariana Anghel, Cosmin Verde și Elena Anghel. Intrarea este liberă.

Muzeul Astra poate fi o alegere bună dacă te-ai gândit să imortalizezi logodna voastră într-un cadru rustic, special amenajat. „Te logodești în stil ASTRA” este provocarea plină de dragoste pe care reprezentanții Muzeului o aduc în fața sibienilor. Mai exact, aceștia îi invită pe îndrăgostiți să se logodească în muzeul din Dumbrava Sibiului. Echipa va ajuta cu înregistrarea video a momentului, după un scenariu stabilit până la cel mai mic detaliu și folosind camere video și microfoane ascunse. Condiția pentru a câștiga acest cadou este să fii primul care contactează Muzeul Astra pe paginile de facebook și Instagram. Clipul filmat va fi postat pe facebook. Termenul limită de gândire/ înscriere este miercuri, 23 februarie, ora 20:00.

Harpa și flautul vor transpune pe note cele mai profunde emoții, în concertul simfonic de joi, 24 februarie, la Filarmonica de Stat Sibiu. Orchestra sibiană va fi dirijată de maestrul Mihail Agafița, director artistic și prim dirijor al Filarmonicii Naţionale a Republicii Moldova. “Am revenit cu mare dor la Sibiu, pentru că am prins drag de această orchestră minunată și de acest oraș, care este unul superb. Am urmărit cu mare bucurie că în această perioadă pandemică, foarte complicată, orchestra Filarmonicii din Sibiu nu și-a stopat activitatea și a avut tot felul de idei ingenioase. În timp ce multe alte orchestre stăteau pe acasă, aici activitatea era în plin, lucru pentru care chiar vreau să-i felicit pe colegii mei din toată inima. Pentru mine este prima oară în pandemie când revin cu un concert la Sibiu și am pregătit un program mai scurt, având în vedere aceste condiții, dar care este foarte frumos și are o prospețime pronunțată. Vom cânta două simfonii de Boccherini care sunt scrise într-un stil clasic mai timpuriu și sună foarte energic, de altfel, și un concert foarte frumos pentru flaut și harpă de Mozart, compozitorul care nu are nici o eroare în creația sa. Pregătim acest program, îl facem cu mare bucurie, cu toții, și sunt convins că vom scoate un concert foarte frumos și aștept pe toată lumea să vină, să comunicăm pe viu!”, este invitația lansată publicului sibian de către dirijor.

Concertul simfonic va avea loc joi, 24 februarie, ora 19.00, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat. Alături de orchestra Filarmonicii sibiene, se vor afla solistele Ioana Turcu (flaut) – profesor de flaut la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București și Adriana Cazacu (harpă) – membră a Orchestrei Române de Tineret, membră a Asociației Harpiștilor din România și angajată a Operei Naționale din București.