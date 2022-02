Fundația Comunitară Sibiu, altături de partenerul Regnology, oferă 15 locuri la Academia de Leadership Urban, un program în valoare de peste 2000$/participant, de care pot beneficia persoanele de 21-32 de ani, care vor să se dezvolte și să devină liderii de mâine. Academia de Leadership Urban se construiește într-o comunitate de învățare pentru următoarea generație de lideri din business, societate civilă, administrație sau de oriunde își vor propune participanții să schimbe lumea.

„O comunitate vie, în orașul din care n-ai mai pleca se construiește prin cumulul de contribuții pozitive ale indivizilor care, în mod asumat, decid să schimbe cultura. Credem că Sibiul are nevoie de un suflu nou, care să îmbine noul și vechiul în cea mai adaptată versiune a sa. Prin Academia de Leadership Urban, dorim să oferim noilor generații instrumentele de care au nevoie pentru a-și accelera și multiplica impactul, fructificând experiențele liderilor consacrați”, echipa Fundației Comunitare Sibiu.

Academia de Leadership Urban este o experiență intensivă de învățare întinsă peste 5 module condensate de 5 weekenduri, presărate cu câteva extras pentru inspirație, teme practice și discuții. Atelierele de weekend se vor desfășura în locații speciale în afara orașului, unde distanța de agitația orașului va permite concentrarea pe procesele de învățare*. Programul se va încheia cu unul sau mai multe proiecte finanțate pentru a fi puse în practică.

*Costurile de cazare și masă sunt acoperite de către organizatori.

„Sibiul va evolua în perioada următoare și cred cu tărie că generațiile tinere care vor modela viitorul ar putea profita de mai multe informații și experiențe, care să-i ajute la luarea celor mai bune decizii. Îmi doresc ca tot mai mulți tineri să își facă vocea auzită pentru niște valori și idealuri care să fie valabile și peste 50 de ani. Academia de Leadership Urban îmbină foarte bine elemente multiple prin care individul să se dezvolte, dar și să înțeleagă că fără succesul echipei sau a comunității din care face parte, acest success este limitat.“, George Bontaș, Country Leader Regnology Romania.

Au între 21-32 de ani; Locuiesc în Sibiu de minim un an și plănuiesc să rămână aici pentru cel puțin încă 3 ani de la finalizarea acestui program (septembrie 2022); Sunt persoane ambițioase, vizionare, care doresc să influențeze în bine mediul din jurul lor; Își doresc o carieră de succes în antreprenoriat, freelancing, educație, administrație publică, mediul corporate, ong, instituții publice, cercetare sau oricare alt domeniu competitiv; Preferă să pună osul la treabă și nu se rezumă doar la a se plânge de ce le nemulțumește; Doresc să treacă printr-un proces intens de dezvoltare și transformare personală; Consideră că au deja niște rezultate ale potențialului de lider pe care pot să-l arate; Își doresc să cunoască mentori care îi pot ajuta să-și îndeplinească obiectivele de dezvoltare profesională și personală; Vor să devină parte dintr-o comunitate de oameni care gândesc în mod similar; Sunt într-un moment în care doresc și pot investi timpul și energia necesare acestui program de leadership: 4 zile de training intens, joi – duminică, o dată pe lună, timp de 5 luni.

Module și Traineri

SHAPE of Me: Autocunoaștere și inteligență emoțională (31 martie – 03 aprilie 2022) – Trainer: Elena Luminița Bouleanu, psiholog clinician, psihoterapeut în psihoterapie Cognitiv-Comportamentală și hipnoză clinică, supervizor în psihologie clinică. Get into SHAPE (sau reShape): Productivitate și autodisciplină (28 aprilie – 01 mai 2022) – Trainer: Dan Luca, expert în productivitate și în echilibrul dintre profesie și viața personală SHAPE of Money: Gândire antreprenorială, literacy economic (14 – 19 iunie) – Trainer: Oana Craioveanu, antreprenoare pasionată, cu o vastă experiență în sprijinirea startup-urilor și a comunității antreprenoriale. CitySHAPE: Gândirea sistemică, orașul ca sistem (14 – 17 iulie) – Trainer: Ana Maria Vrabie, Directoare Urban Innovation Unit în cadrul Centrului Cultural Clujean și expertă în orașe prietenoase cu o guvernanță responsabilă. SHAPE the Culture: Schimbări culturale (18 – 21 august).

Termenul limită de aplicare

Termenul limită pentru a aplica este data de 6 martie 2022, ora 23:59. Mai multe detalii despre program și aplicare pe http://fundatiacomunitarasibiu.ro/alu.