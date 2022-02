Meniul zilei este ”scăparea„ multor restaurante și a fost așa în vremea pandemiei. Cu localurile închise sau cu program restricționat, oferta de la miezul zilei a ajutat cât de cât restaurantele să treacă mai ușor criza. Dar acum sibienii care comandă meniul zilei vor plăti mai mult pentru el. Iar acolo unde încă nu au crescut prețurile, urmează, și totul din cauza majorării la…orice.

Sibienii care lucrează la birou comandă destul de des meniul zilei. Fie de la un restaurant din apropiere, fie de la unul al cărui meniu le face poftă. Din punct de vedere financiar este cel mai avantajos, pentru că prețul pentru ambele feluri de mâncare este mai mic decât dacă ar fi comandate separat, din meniu. De aproximativ o lună sau unele restaurante de anul trecut, prețurile pentru meniul zilei au crescut. Iar acolo unde încă sunt la fel, profitați, pentru că în curând se vor majora și ele.

Creșteri succesive de anul trecut

Două dintre cele mai comandate meniuri ale zilei vin de la Joy me și Lor.And. Ambele locații au mărit prețurile încă de acum câteva luni.

”Noi am crescut prețul încă de anul trecut de la 26 la 31 de lei. La Business Lunch avem felul 1, 2 și apă la 0,75. Am luat decizia de atunci pentru că toți furnizorii au scumpit cam cu 25% materia primă. Iar acum au venit și facturile de vreo 4 ori mai scumpe. Cumva trebuie să acoperim cheltuielile și variantele sunt creșterea prețului sau undeva la 30% creșterea vânzărilor. În pandemie cea de-a doua a fost cam greu de atins, la fel și acum. Sperăm ca din martie să se relaxeze măsurile și să creștem vânzările, pentru a nu fi nevoiți să scumpim din nou. Noi avem o marjă cam de 40-60 de meniuri pe zi și cam așa vindem, dar ține și de ofertele pe care le au alte restaurante, deoarece clienții migrează”, spune Radu Cristian, administrator Joy Me.

La Lor.And prețurile au crescut de la începutul pandemiei. ”Pandemia, materia primă, utilitățile, toate au impus creșterea prețurilor, inclusiv la meniul zilei. Noi am crescut prețurile cam de doi ani, din două în două luni, dar cu sume mici, tocmai pentru ca trecerea să nu fie simțită de clienți așa abrupt. Ultima scumpire a fost de 1,5 lei. Un meniul zilei la noi este 36 de lei”, spune chef Lorand.

Scumpiri ”la limită„ la Cotton

Cine comandă de la Cotton a observat că de aproape două săptămâni și aici meniul zilei este mai scump cu 3 lei, de la 26 la 29 de lei. Gramajele însă și calitatea mâncării sunt la fel. ”Meniul zilei este felul 1 si 2, iar dacă se consumă la restaurant o apă și o cafea sunt incluse. Am fost nevoiți să scumpim, s-au scumpit toate. Dacă ar fi fost să creștem prețul după scumpiri, ar fi trebuit să adăugăm 10 lei în plus la meniu. Restaurantul funcționează la 30% din capacitate, până la ora 22. Aproape că nu mai reușim să supraviețuim. Sperăm că din martie se ridică restricțiile”, spune Adi Barbu, administrator Cotton.

Urmează și la ei

La Just Eat It scumpirile se anunță din luna martie. Și pe lângă utilitățile de patru ori mai scumpe, aici mai este un motiv: ”Ambalajele s-au scumpit enorm. Dacă până acum luat setul de lingură, furculiță și cuțit cu 26 de bani, acum este 90 de bani. Este imposibil să supraviețuiești. În plus, încă foarte mulți lucrează de acasă, și atunci nu mai comandă. Iar dacă de la birou lipsește cel care face comanda de obicei, nici restul nu comandă, și încă un minus…Așa că din martie ne vedem nevoiți să creștem prețul meniului zilnic. Acum este 22 de lei, probabil că va fi 25”, spune Mircea Doboș, administratorul localului.

Supporter este și el cunoscut ca un bun livrator de meniul zilei. Nici aici prețurile nu au crescut. Încă. ”Nu am majorat, dar probabil că urmează, pentru că este greu așa. De undeva trebuie acoperit și nu ne putem baza doar pe clienții care vin în restaurant, deoarece clientul de amiază nu este același cu cel de seară și e greu de compensat o pierdere așa de mare. Acum meniul zilei la noi este 25 de lei, da probabil că va crește prețul”, spun cei de la Supporter.

Aceeași perspectivă se întrevede și la Dobrun. ”Noi avem aceleași prețuri de 2 ani de zile, nu am pus nimic în plus. Dar, utilitățile au crescut și la noi de patru ori, așa că va trebui să reevaluăm. Dar oricum, mai mult de 2 lei nu cred să scumpim. Acum meniul zilei, format din două feluri este 26 de lei”, spun reprezentanții restaurantului.